Ömer Erdoğan'dan flaş açıklama

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor maçından sonra yaşadıkları sıkıntıyı açıkladı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Kendi takımımı ve karşı takımı kutluyorum. Çok iyi mücadele vardı sahada. Belki çok iyi bir oyun yoktu ama bunun sebebi de zeminin bozukluğu. Biz de büyük sıkıntı yaşıyoruz bu konuda.

Rakibimiz geçen sezonun şampiyonu. Çok fazla pozisyon vermedik. Her hafta üzerine koyarak, gelişerek pozisyona girme oranımızı artırıyoruz. Biraz daha becerikli olsak daha fazla puana sahip olabilirdik.

Önümüzde güzel bir şans var. Bu arada iyi antrenman yapıp yavaş yavaş yükselmek istiyoruz. Ankaragücü taraftarlarına takıma olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum."