Ömer Ergin’den TMO’ya acil uyarı: 15 liranın altı Türk tarımının sonu olur!

Başta Adana olmak üzere ülkenin bir çok yerinde buğday hasadının başlamasıyla birlikte çiftçilerin gözü kulağı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanacak alım fiyatında. İYİ Parti Meriç İlçe Başkanı ve aynı zamanda bir çiftçi olan Ömer Ergin, TMO'nun henüz bir fiyat belirlememesine tepki göstererek, 2025 yılı buğday alım fiyatının kilogram başına 15,375 TL olması gerektiğini dile getirdi. Ergin, aksi takdirde Türk tarımının ciddi bir çıkmaza gireceği uyarısında bulundu.

MALİYETLER ARTARKEN BEKLENTİLER YÜKSELİYOR



Ergin'in açıklamalarına göre, 2024 yılında ekmeklik buğdayın ton başına 9.250 TL, destekleme primiyle birlikte ise 11 TL olarak belirlenen fiyat, güncel maliyetler göz önüne alındığında yetersiz kalıyor. Kendi hesaplamalarına göre, 2025 yılı için 1 kilogram buğdayın üretim maliyeti 12,30 TL'ye ulaştı. Bu maliyetin üzerine çiftçinin yüzde 25'lik beklenen kar marjı olan 3,075 TL eklendiğinde, kilogram başına beklenen fiyat 15,375 TL olarak ortaya çıkıyor.



Ömer Ergin, "Buğday fiyatı ne zaman açıklanacak?" sorusunun çiftçinin en önemli gündem maddesi olduğunu belirterek, açıklanacak fiyatın 15 liranın altında olması durumunda Türk tarımının sonunun geleceğini vurguladı.

DESTEKLEME PRİMLERİ VE ÖDEME ZAMANI KRİTİK ÖNEME SAHİP



Geçtiğimiz yıl buğdayda ton başına verilen 1.750 TL'lik primin geç ödenmesi nedeniyle üreticinin ciddi kayıplar yaşadığını hatırlatan Ergin, bu yıl prim miktarlarının artırılması ve ödeme zamanlarının hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi. Ergin, 2025 yılı için buğdayda en az 2.500 TL, arpada ise 1.500 TL destekleme primi verilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, prim desteklerinin enflasyon kaybı yaşanmaması adına iki ay içinde ödenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çiftçilerin TMO'ya teslim ettikleri ürün bedellerinin de hızlı bir şekilde ödenmesi talebini dile getiren Ergin, ödemelerin 10-15 gün içerisinde yapılmasının çiftçinin mağduriyetini önleyeceğini belirtti. TMO'nun açıklayacağı fiyat kadar, ödeme zamanının da çiftçiler için hayati önem taşıdığını vurgulayan Ergin, hükümete ve ilgili kurumlara çiftçinin sesine kulak verme çağrısını yineledi.