Ömer Faruk Beyaz Süper Lig'e dönüyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Geçtiğimiz sezonun ortasında depremden dolayı ligden çekilen ve yeni sezona hazırlanan Hatayspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz ekibi, sürpriz bir isimle anlaşma aşamasına geldi.

Hatay yerel medyasından Mustafa Dilek'in haberine göre; Hatayspor, Fenerbahçe altyapısında yetişip Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz ile anlaşmak üzere olduğu kaydedildi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde Ömer Faruk Beyaz ile çalışma imkanı bulmuştu.

19 yaşındaki Ömer Faruk, kariyeri boyunca 17 kez A takım seviyesinde forma giydi.