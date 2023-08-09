Ömer Faruk maaşının yüzde 10'unu Hatayspor'a bağışladı

Editör: Ufuk Cingöz

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü.

Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Volkan Demirel, idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, heyecanlı bir şekilde ilk maçlarını beklediklerini belirterek, "Bizim hazırlanma sürecimiz biraz daha uzun sürdü. Şu an baktığımızda hem Topuk Yaylası hem de İtalya kampı bizim için iyi geçti. Bu seneki hedefimiz, maç kazanmaktan ziyade depremzedelere umut olmak." ifadelerini kullandı.

İtalya'da yaptıkları kampla ilgili bir soru üzerine Napoli ve Salernitana takımlarına teşekkür eden Demirel, "Bizi çok güzel ağırladılar. Pegasus'a da teşekkür ediyorum. Sponsorların desteği ile oraya gittik. Çok keyif aldığımız bir kamptı. Oyuncularımız için de önemli bir tecrübe oldu. Şu an burada bulunmamıza sebep olan bakanlığımıza ve federasyonumuza da teşekkür ediyoruz. Bunun karşılığını sahada iyi oyunla vermek istiyoruz." diye konuştu.

Ömer Faruk Beyaz'ın Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olduğunu aktaran Demirel, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Stuttgart'ta süre bulamadı. Onunla telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kendisi, bizde oynamak istediğini söyledi. Bundan dolayı kulübüyle görüşme gerçekleştirdik. Kulübü de bize olumlu geri dönüş yaptı. Ömer'in maaşının yüzde yirmisini karşılayacağız. Ömer de maaşının yüzde onunu depremzedelere bağışlayacak. Bu beni çok etkiledi. Ömer'in yeteneklerine güveniyorum. Kendi adıma onun için ne gerekiyorsa yapacağım."

Ömer'in psikolojisinin iyi olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Kendisi çok sosyal biri ve kendinden de emin. Sadece biraz antrenman eksiği var. Onu da buradaki çalışmalarla kapatacağız ve kendisini bu sezon bol bol izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bertuğ Yıldırım'ı çok önemsediğini belirten Demirel, "Bertuğ, gelecek yıllarda Türk futbolunun en önemli santrforlarından biri olacak. İnanılmaz bir fizik kapasitesi ve enerjisi var. Futbol bilgisi de çok üst düzey. Umarım ileride çok güzel yerlere gelir." şeklinde konuştu.