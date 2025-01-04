Ömer Faruk Yurtseven’den 16 yıl sonra büyük başarı

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY EuroLeague'de Fransa'yı temsil eden Monaco liderliğini sürdürdü.



Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 19. hafta maçlarına perşembe ve cuma günü çıktı.



EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes bu hafta birbirine rakip oldu. Türk derbisini Fenerbahçe Beko, Marko Guduric'in etkili oyunuyla 84-76 kazandı ve 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 11 galibiyetle 5. sırada haftayı tamamladı.



Anadolu Efes ise üst üste ikinci kez yenilerek 10 galibiyette kaldı ve haftayı 10. sırada bitirdi.



16 YIL SONRA BİR TÜRK PİVOT MVP OLDU

THY EuroLeague'de 16 yıl sonra bir Türk pivot oyuncusu haftanın "En Değerli Oyuncusu (MVP)" oldu.



Yunanistan'da Panathinaikos AKTOR forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, takımının Virtus Segafredo Bologna'yı 111-90 yendiği maçta 27 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti. Toplam 34 verimlilik puanına ulaşan Ömer Faruk, EuroLeagu kariyerindeki en iyi performansını göstererek 19. haftanın MVP'si ünvanını aldı.



Ömer Faruk'tan önce Türk pivotlardan 2009 yılında Oğuz Savaş bu ünvanı elde etmişi. Fenerbahçe forması giyen Oğuz Savaş, 15 Ocak 2009'da Lottomatica Roma karşısında 27 sayı ve 41 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si olmuştu.



Bu 16 yıllık süreçte Türk pasaportunu sonradan alan ve milli takım forması giyen Shane Larkin, Scottie Wilbekin, Ersan İlyasova ve Emir Preldzic de MVP olmayı başarmıştı.