NBA'da Türk yıldızdan kötü haber geldi

Bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Yurtseven'in yaşadığı sakatlık tahmin edilenden daha ciddi olduğu belirtildi.

ABD basınında yer alan habere göre; Ömer Faruk Yurtseven'in ayak bileğinden yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle 2022-23 sezonunun tamamını kaçırabilir.

Ayak bileğinden ameliyat olması halinde sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği kaydedildi.

Bu sezon şu ana kadar Miami Heat formasıyla 9 maçta süre bulan Ömer Faruk Yurtseven, maç başına 5.3 sayı, 5.3 ribaund ve 0.9 asist ortalamalarıyla mücadele ediyordu.