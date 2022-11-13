NBA'da Türk yıldızdan kötü haber geldi

Bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Yurtseven'in yaşadığı sakatlık tahmin edilenden daha ciddi olduğu belirtildi.
ABD basınında yer alan habere göre; Ömer Faruk Yurtseven'in ayak bileğinden yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle 2022-23 sezonunun tamamını kaçırabilir.
Ayak bileğinden ameliyat olması halinde sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği kaydedildi.
Bu sezon şu ana kadar Miami Heat formasıyla 9 maçta süre bulan Ömer Faruk Yurtseven, maç başına 5.3 sayı, 5.3 ribaund ve 0.9 asist ortalamalarıyla mücadele ediyordu.
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