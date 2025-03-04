Ömer Fethi Gürer: Cumhurbaşkanı, mağdur olan çiftçinin zararının karşılanması için talimat vermeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında tarımda yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çukurova ve Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan don faciasına ilişkin konuşan Gürer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çukurova Bölgesi ve Doğu Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere yaşanan don olayı, üretici de üreticiyi de olumsuz etkilemiştir. Erkenci patates, şeftali ve nektarin türleri, erkenci karpuz, örtü altı çilek, marul, soğan, salatalık gibi bazı kışlık sebze ürünleri dondan zarar görmüştür. Narenciye ağaçlarında kısmen zarar oluşmuş olup, limonun yanı sıra portakal ve mandalina da etkilenmiştir. Ağaçların uyanmasıyla birlikte zarar daha net saptanabilecektir. Tarım İl Müdürlükleri, bölgelerde hasar çalışmalarını 14 Mart tarihine kadar sonuçlandıracaklarını ifade etmektedir. Beklenmeyen don olayı, özellikle erkenci ürünlerde büyük hasar vermiştir. Erkenci patateste TARSİM’in 1 Mart’tan sonra sigorta yapması nedeniyle mevcuttaki zarar, turfanda patates üreticilerini daha fazla etkilemiştir. Bu durumun turfanda patateste yaratacağı açık, patates fiyatlarına olumsuz yansıyacaktır.

Tüccar ve ithalata dayalı bir anlayışla küresel iklim değişikliğinin yol açtığı sorunların karşısında durulamaz ve arz açıklıklarıyla ilgili sorunların artması önlenemez. Küresel iklim değişikliğinin olası etkileri dikkate alınarak, sigorta sistemi de yeniden ele alınmaktadır. TARSİM’in özellikle don olaylarında yüksek teminat istemesi, çiftçilerin tamamının TARSİM’den faydalanmasının önünü kesmektedir. Don yaşanan bölgelende, Cumhurbaşkanı’nın TARSİM kapsamında olsun ya da olmasın, zarar tespit edilen çiftçilerin zararlarının karşılanması yönünde bir talimat vermesi ve geçen yıl üründe yaşanan satış sorunlarından sonra bu defa da don etkisiyle mağdur olan çiftçini zararının karşılanması sağlanmalıdır.

"KISA SÜRE İÇİNDE ÜLKEMİZDE GIDA ARZINA NEDEN OLABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI ÖNLEMLER ALINMALIDIR"

Kısmen daha sıcak bölgelerde yetişen erkenci ürünlerin yanı sıra narenciye bahçeleri, muz seraları, şeftali ve nektarin türleri gibi ani risklerin etkisinde olabilecek yerler için yeni önlemlerin geliştirilmesi, yeni ekim modelleri ve yeni seracılık anlayışına bir an önce sürecin evrilmesi de geleceğin doğru planlanmasını sağlayacaktır. Farklı ürünlerin zarar görmesi yanında küresel iklim değişikliğiyle ortada çıkan zararların da üretici üzerinde olumsuz etkileri görülmektedir. Bu süreçler doğru izlenmeli, gözlenmeli ve kısa süre içinde ülkemizde gıda arzına neden olabilecek olumsuzluklara karşı önlemler alınmalıdır. Eski usullerle küresel ısınma ile oluşan sorunlarla baş edilemeyeceği bilim insanları tarafından da ifade edilmelidir."