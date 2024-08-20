Ömer Korkmaz Konyaspor'un son durumunu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ömer Korkmaz Konyaspor'un son durumunu açıkladı

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Konya şubesini ziyaret etti, önemli açıklamalar yaptı.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) Konya Şubesini ziyaret etti.

Dernek binasında gerçekleşen ziyarete Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Mustafa Başoda ile Basın Sözcüsü Nuri Kaymak katıldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şube Başkanı Murat Dönmez ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Konyaspor’a yeni sezonda başarı dileğinde bulundu.

Başkanı Ömer Korkmaz ise zor bir sezonu geride bırakarak yeni sezona yeni umutlarla girdiklerini ve güzel bir aile ortamı oluşturduklarını ifade etti

Korkmaz: “Bildiğiniz gibi zor bir sezonu geride bırakarak yeni bir sezona girdik. Yeni bir yapılanma içine giderek takımımızı neredeyse yeniledik. Şuana kadar yönetim olarak istediğimiz ve arzuladığımız takım ortamını yakaladık. İçeride hem yönetim olarak hem takım olarak iyi bir sinerji var. Mali problemlerimiz devam ediyor. Bunları çözmek için de çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Ömer Korkmaz stoper transferi yapacaklarını çok fazla uygun durumun oluşması halinde belki bir takviye daha yapabileceklerini söyledi. Korkmaz, sağ arkaya şartların el verdiğince en uygun oyuncuyu transfer ettiklerini, ancak oyuncunun antrenman eksiğinin bulunduğunu ve kısa sürede maç kadrosuna gireceğini söyledi.

Ziyaret sonunda Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz TSYD Konya Şube Başkanı Murat Korkmaz’a çift başlı kartal maketi hediye etti.

TSYD Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Avni Uğur, Mürsel Çetin Abdullah Leblebici ve Ferhat Türkoğlu da ziyarette hazır bulundu.

Öne Çıkanlar
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Son Haberler
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı Keşfet
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Şaşırtan tablo Spor
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Şaşırtan tablo
İslam Memiş: Rekor zarar edersiniz Ekonomi
İslam Memiş: Rekor zarar edersiniz
Galatasaray'da flaş Barış Alper gelişmesi Spor
Galatasaray'da flaş Barış Alper gelişmesi
Tanju Özcan video paylaşıp açıkladı. Bolu'da bunu yapan yandı Gündem
Tanju Özcan video paylaşıp açıkladı. Bolu'da bunu yapan yandı
Erdoğan'dan İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefonla görüştü Gündem
Erdoğan'dan İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefonla görüştü