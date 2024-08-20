Ömer Korkmaz Konyaspor'un son durumunu açıkladı

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) Konya Şubesini ziyaret etti.

Dernek binasında gerçekleşen ziyarete Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Mustafa Başoda ile Basın Sözcüsü Nuri Kaymak katıldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şube Başkanı Murat Dönmez ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Konyaspor’a yeni sezonda başarı dileğinde bulundu.

Başkanı Ömer Korkmaz ise zor bir sezonu geride bırakarak yeni sezona yeni umutlarla girdiklerini ve güzel bir aile ortamı oluşturduklarını ifade etti

Korkmaz: “Bildiğiniz gibi zor bir sezonu geride bırakarak yeni bir sezona girdik. Yeni bir yapılanma içine giderek takımımızı neredeyse yeniledik. Şuana kadar yönetim olarak istediğimiz ve arzuladığımız takım ortamını yakaladık. İçeride hem yönetim olarak hem takım olarak iyi bir sinerji var. Mali problemlerimiz devam ediyor. Bunları çözmek için de çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Ömer Korkmaz stoper transferi yapacaklarını çok fazla uygun durumun oluşması halinde belki bir takviye daha yapabileceklerini söyledi. Korkmaz, sağ arkaya şartların el verdiğince en uygun oyuncuyu transfer ettiklerini, ancak oyuncunun antrenman eksiğinin bulunduğunu ve kısa sürede maç kadrosuna gireceğini söyledi.

Ziyaret sonunda Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz TSYD Konya Şube Başkanı Murat Korkmaz’a çift başlı kartal maketi hediye etti.

TSYD Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Avni Uğur, Mürsel Çetin Abdullah Leblebici ve Ferhat Türkoğlu da ziyarette hazır bulundu.