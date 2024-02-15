Ömer Korkmaz'dan Beşiktaş açıklaması

Recep Çınar / YENİÇAĞ

Pazar günü İstanbul’a galibiyet umuduyla gidecek olan Konyaspor, Beşiktaş’tan çekinmiyor. Beşiktaş karşısına sarı kart cezalısı Marlos Moreno ile tedavisi devam eden Adil Demirbağ dışında önemli bir eksiği bulunmayan yeşil-beyazlılar, bu maçta eski oyunculara olduğu gibi, yenilere de güveniyorlar.

Beşiktaş maçına farklı bir anlayışla çıkacaklarını, siyah-beyazlı ekibin sonucu değiştiren oyuncularına özel önlemler alacaklarını bildiren Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, “İstanbul’dan puan ya da puanlarla dönmemiz sürpriz olmaz” dedi.

Beşiktaş’ın çok güçlü bir ekip olduğunu, kendi evinde oynamanın avantajını en iyi şekilde kullanacağını vurgulayan Korkmaz, “Ankaragücü maçından sonra gözümüzü Beşiktaş’a çevirdik. Daha açık konuşmak gerekirse Beşiktaş ile yatıyor, Beşiktaş ile kalkıyoruz. Takımı, oyuncuları bu maça motive etmek için ekstra çalışmalar yapıyoruz, yapacağız ve bunun sonucunu da inşallah alacağız. Açık ve net konuşmak gerekirse; Beşiktaş’tan asla çekinmiyoruz.

Beşiktaş umarım bizi hafife alırlar ve almaları bizim işimize gelir. Devre arasında yaptığımız transferlerle Beşiktaş’la kafa kafaya oynayacak güce eriştik. Beşiktaş’ın silahlarını biliyoruz ve onlara geniş alan bırakmadan, kendi gücümüzü ve kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Konyaspor maçı Beşiktaş için bir derbi maçı olmayabilir, ama Beşiktaş maçı Konyaspor için hem bir final, hem de kendi adına bir derbi maçıdır” şeklinde konuştu.

KONYASPOR’U YABANCILARI SIRTLIYOR

Ligde zor günler geçiren, ancak lige tutunma noktasında da asla pes etmeyen Konyaspor’da geride kalan 25 haftanın sonunda yabancı oyuncular, performanslarıyla bir adım öne çıktılar.

Yeşil-beyazlı ekibin attığı 24 golün 22’sinde yabancı oyuncuların imzası var. Konyaspor’un en golcü futbolcusu 8 golle Sokol Cikalleshi olurken, son haftaları boş geçmeyen Louka Prip 5, savunma oyuncusu olmasına rağmen Guilherme 3 gole imza attı.

Konyaspor’da 2’şer gole imza atan Marlos Moreno ve takımdan ayrılan Muriç. Yeil-beyazlılard 1’er gole imza atan oyuncular ise şunlar: Alexandru Cicaldau, Steven Nzonzi, Ahmet Oğuz ve Uğurcan Yazgılı.