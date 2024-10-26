Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile 1 saat 45 dakika ne konuştu? Ayrıntılar belli olmaya başladı

Gelen son bilgilere göre PKK elebaşı Abdullah Öcalan bu görüşmede iki şart öne sürdü.

DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımla amcası Abdullah Öcalan ile 23 Ekim'de İmralı'ya giderek görüştüğünü açıklamış ancak görüşmenin detayları hakkında bilgi vermemişti.

BAHÇELİ KONUŞTU, GÖRÜŞME İZNİ ÇIKTI

Bahçeli'nin siyaset hayatına bomba gibi düşen Öcalan açıklamalarının ardından uzun süredir kimse ile görüşmesine izin verilmeyen terörist başı Öcalan ilk görüşmesini milletvekili yeğeni Ömer Öcalan ile yaptı.

"10 GÜN GECİKMELİ YAPILMIŞ BİR GÖRÜŞME"

Sözcü TV yayınına katılan Altan Sancar, İmralı görüşmesine ilişkin detaylar paylaşarak Öcalan'ın iki şartı bulunduğunu söyledi.

Altan Sancar Ömer Öcalan-Abdullah Öcalan arasındaki görüşmeye ilişkin bilgilerini paylaştı.

Sancar'ın aktardıklarına göre "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı yetkilileri, görüşmenin tamamını sesli ve görüntülü olarak kayıt altına aldı.

Görüşmeyi 10 gün gecikmeli yapılmış bir görüşme olarak değerlendiren Sancar, iki tarafında açıklama yapmamayı tercih ettiklerini belirterek " Şunu biliyoruz: Adalet Bakanlığı, DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan'ı arıyor ve diyor ki 'Görüşebilirsiniz'." diye konuştu.

ŞANLIURFA'DA İKEN BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

Sancar, Şanlıurfa'da Yıldız ve Şenyaşar ailelerinin barıştırılması sırasında orada olduğunu belirttiği Ömer Öcalan'ın diğer DEM Partililer oradayken birden ortadan kaybolduğunu ve önce Ankara'ya, sonra da İmralı'lya gittiğini söyledi.

Görüşmenin kısa bir görüşme olmadığını vurgulayan Sancar "Tam 1 saat 45 dakikalık bir görüşmeden bahsediyoruz. Üç cümlelik bir görüşme değil. İçeriğinde neler oluyor? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı elbette ki orada konuşuldu." diye konuştu.

"ÖCALAN'IN İKİ ŞART VAR"

Görüşmenin dikkat çeken kısmının ise Öcalan'ın iki şart getirmesi olduğunun altını çizen Sancar, "İki şart var. Ömer Öcalan'a da iletilen iki şart. Bir, garantör ülke talebi var. Abdullah Öcalan'ın da dile getirdiği garantör ülke şartı söz konusu. Ülke adı yok." diyerek ilk şartı açıkladı.

Öcalan'ın ikinci şartının ise yasal güvence olduğunu söyleyen Sancak "Yasal güvenceden kasıt sanırım şu: Adına 'çözüm süreci, kardeşlik projesi' ne dersek diyelim, bunun bir yasal çerçevesi olması gibi bir talepleri söz konusu. Bu talep Ömer Öcalan'a da dile getiriliyor." ifadelerini kullandı.