YENİÇAĞ - Mardin / Fuat Kızmaz

Nusaybin’in uzun yıllardır çözüm bekleyen en önemli sorunlarından biri olan çevre yolu projesi, Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel’in girişimleri sonucunda hayata geçiyor.

İpek Yolu üzerindeki Jandarma Kontrol Noktası’ndan Hacılar Mezarlığı’na kadar uzanacak olan 8 kilometrelik çevre yolu projesi kapsamında çalışmalar resmen başladı.

Projeyle birlikte Nusaybin’in şehir içi trafik yükü azalacak, ulaşım rahatlayacak ve ticari hareketlilik önemli ölçüde artacak.

Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel, yaptığı açıklamada ilçenin kalkınması için yürüttükleri çalışmalara değinerek şunları söyledi:

“Nusaybin’in yıllardır beklediği çevre yolu projesinin başlatılmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu proje, hem trafik yükünü hafifletecek hem de ticari hareketliliği artırarak şehrimize yeni bir canlılık kazandıracaktır.

‘Her Şey Nusaybin İçin’ sloganıyla çıktığımız yolda, daha modern ve yaşanabilir bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz.”

Başkan Ömer Özel, projenin hayata geçirilmesinde desteklerinden dolayı Mardin Milletvekili Faruk Kılıç’a ve Mardin Valisi – Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’a teşekkür etti.

Bu önemli yatırımın, Nusaybin’in gelişimi ve bölgesel ulaşım ağının güçlenmesi açısından büyük katkı sağlaması bekleniyor.