Ömer Toprak futbolu bıraktı

Son olarak Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen milli oyuncu Ömer Toprak aktif futbol kariyerine son noktayı koyduğunu açıkladı.

Temmuz 2024 tarihinde kırmızı-beyazlılardan ayrılan tecrübeli savunmacı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün sizin için özel bir yazı yazıyorum:

"16 yılın ardından kariyerimi gülümseyerek ve gözlerim yaşararak sonlandırıyorum. Memleketim Ravensburg'dan Freiburg'a gitmek için 15 yaşında ayrıldığımda hayalim profesyonel futbolda bir yer edinmekti. Aslında bu hayalimi gerçekleştirmeyi başardım: Kalbimde her zaman özel bir yeri olacak olan Freiburg ile Bundesliga'ya yükseldim. Kazadan sonraki zor zamanlarımda beni koşulsuz olarak desteklediler.

Ayrıca Werder Bremen ile utanç verici bir küme düşme deneyimi yaşamak zorunda kaldım ve buna izin verildi. Neyse ki bu bölümü, görkemli SV Werder'i sahaya kaptan olarak çıkarabildiğim başka bir yükseliş izledi. Geçirdiğim kazadan sonra bana çok güvenen ve benim de kaptan olarak sahaya çıkmama izin veren Bayer Leverkusen ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçıma çıktım. Borussia Dortmund, sarı duvar, Bundesliga'nın, hatta belki de dünyanın en sıcak stadyumunda tüylerim diken diken oldu. Antalyaspor, bana kendi ülkemde oynama fırsatı veren kulüp.

Milli takım duyguların en yücesi! Birçok zafer ve birçok yenilgi vardı. Yol boyunca pek çok dostluk kuruldu. Bunun için sonsuza dek minnettarım ve bu nedenle gülen göz. Ağlayan göz çünkü küçüklüğümden beri çok sevdiğim sporu bırakıyorum. Hayalimi yaşadığım için gurur duyuyorum ve futbola, kulüplerime, arkadaşlarıma ve siz taraftarlara her şey için minnettarım."