Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi önemli isimlerin yer aldığı Ömer dizisinin 19. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki, Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında Pazartesi günleri izleyiciyle buluşan Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÖMER OYUNCU KADROSU

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Usta oyuncu Barış Falay ise Ömer''in babası Reşat''a hayat veriyor.

ÖMER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ömer dizisinin 19. bölümü 29 Mayıs Pazartesi günü Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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