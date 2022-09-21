Omicron'da tat ve koku kaybı yaşayanların yüzde 50'sinde depresyon neden görülüyor?

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep Covid - 19 pandemisi can almayı sürdürüyor. Yapılan araştırmalarla çeşitli alanlardaki etkileri hala daha tespit edilmeye çalışılıyor.

Aktif korona virüsünde ölüm sayılarında azalma olmasına rağmen omicron, alfa ve delta varyantlarının etkisinin hala devam ettiğini belirten Öğretim Üyesi Nöroloji Uzmanı Dr. Emir Ruşen, yeni varyantlarda tat ve koku kaybının az olunması sebebiyle, “hafif geçiriyorum” diyerek rahat davranıldığına ve bunun da riskli olduğunu açıkladı.

Emir Ruşen aynı zamanda yaşanan tat ve koku kaybı ile ilgili ABD'de yapılan nörolojik bir araştırmanın da sonuçlarına dikkat çekti:

“Buna göre, yeni varyantların tat ve koku kaybı anlamında daha az etkili olduğu söylenebilir” diyen Dr. Emir Ruşen, nöroloji uzmanlarının yaptığı bu respoktekstif araştırmaya göre, bu hastalarda tat ve koku kaybı yaşayanların yüzde 50'sinden fazlasında depresyon görüldüğünü söyledi. Dr. Emir Ruşen, “Bu hastaların depresyona girdiği görülüyor. Koku kaybı yaşayan insanlarda demans oranı aynı şekilde normal insanlara göre daha fazla görülmüştü. Buna göre bu semptomu daha az yaşayanlarda, daha az ruhsal değişim ve depresyon görüldüğünü söyleyebiliriz”