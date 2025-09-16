Ömrü 10 yıl uzatıyor, kan şekeri dengesini koruyor! Damarları açan ikili mucize saçıyor

Sıradan bir fincan çay, üzerine serpilen birkaç renkli meyveyle çilek, yaban mersini veya ahududu gibi birleştiğinde, vücudunuzu adeta bir yenilenme makinesine dönüştürdü.

Bilim insanları, bu basit kombinasyonun damarları buruş buruş olmaktan kurtararak genişletme etkisi oluşturduğunu, kan şekerini terazi gibi dengede tuttuğunu ve genel olarak ömrü ortalama 10 yıla kadar uzatabileceğini belirtti. Özellikle flavonoid zengini bu besinler, kronik hastalıklara karşı kalkan oluştururken, yaşlanmanın hızını kesti.

Araştırmalar, bu ikilinin gücünü net bir şekilde ortaya koydu. Queen's University Belfast, Edith Cowan University Perth (ECU) ve Medical University of Vienna'dan oluşan uluslararası bir ekip, 120 binden fazla kişiyi 10 yıldan uzun süre izledikleri bir çalışmada, flavonoid çeşitliliğinin artırılmasının tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları, kanser ve nörolojik rahatsızlık riskini önemli ölçüde azalttığını tespit etti.

Katılımcıların günlük diyetlerine çay ve meyve ekleyenlerde, kronik hastalıklara yakalanma olasılığı yüzde 20'ye varan oranda düştü. Bu da ortalama yaşam süresini 8-10 yıl uzatma potansiyeli taşıdı.

Çalışmanın baş araştırmacısı ECU Araştırma Görevlisi Dr. Benjamin Parmenter, "Flavonoidler farklı yollarla çalışıyor: Bazıları kan basıncını düşürüyor, diğerleri kolesterolü dengeliyor ve iltihabı azaltıyor. Çay ve meyvelerin birleşimi, bu etkileri katlayarak damar esnekliğini artırıyor" dedi.

Damar sağlığına odaklanan bir başka bulgu, siyah çayın theaflavin ve thearubigin bileşenlerinin rolünden geldi.

Healthline'da yayınlanan bir derlemede, fareler üzerinde yapılan deneylerde bu maddelerin kolesterol ve kan şekeri seviyelerini düşürdüğü gözlendi. İnsanlarda ise günlük iki fincan siyah çayın kalp krizi ve inme riskini yüzde 8 azalttığı vurgulandı.

UCLA Health uzmanları da, flavonoidlerin damar duvarlarını güçlendirerek ateroskleroz yani damar sertliği oluşumunu engellediğini belirterek, "Her fincan çay, damarları genişleterek kan akışını iyileştiriyor ve bu, uzun vadede ömrü uzatıyor" diye ekledi.

Dr. Jeptha P. Curtis, Yale Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü'nden bir uzman. Kan şekeri dengesi açısından ise, çay-meyve ikilisi adeta bir doğal regülatör işlevi gördü.

PLOS One dergisinde yayımlanan randomize kontrollü bir çalışmada, sağlıklı yaşlılarda beş hafta süren karışık meyve (yaban mersini, frambuaz ve çilek) tüketiminin, kan şekeri dalgalanmalarını azalttığı ve insülin duyarlılığını artırdığı kanıtlandı. Bu etki, çaydaki polifenoller ile meyvelerin lif ve antioksidanlarının sinerjisinden kaynaklandı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan epidemiyolog Dr. Walter Willett, "Renkli meyveler, kan şekerini yavaş salınım yaparak dengeliyor; çay ise bu süreci destekleyerek diyabet riskini minimize ediyor" yorumunu yaptı.

Benzer şekilde, The Lancet Regional Health Western Pacific'te yer alan bir kohort çalışması, düzenli çay tüketenlerde biyolojik yaşlanmanın yavaşladığını ve kan şekeri dengesinin bu yavaşlamada kilit rol oynadığını ortaya koydu.

Uzmanlar, bu faydaları maksimize etmek için pratik önerilerde bulundu. Dr. Aedin Cassidy, Queen's University Belfast'ten beslenme profesörü, "Tek bir kaynaktan değil, çeşitlilikten güç alın. Sabah çayınızı taze çilek veya yaban mersinleriyle zenginleştirin; bu, damar genişletme ve kan şekeri dengesi için ideal bir başlangıç" dedi. Ancak, diyabet veya kalp sorunu olanlar için doktor onayı şart; aşırı tüketimde kafein etkisi göz ardı edilmemesi önerildi.