1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ömrü uzatan formül açıklandı

Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, erkeklerin 5, kadınların ise 2 yıl daha uzun yaşayabilme sırrının förmülünü açıkladı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 14:18
Takip Et

Ömrü uzatan formül açıklandı

Ömrü uzatan formül açıklandı
+
Aa
-

Uzun yaşamın sırrını araştıran bilim insanları, en basit formülü açıkladı. Yeni bir araştırmada uzun yaşamanın basit bir yolu ortaya kondu. Buna göre kaliteli bir uyku, insan ömrüne fazladan birkaç yıl ekleyebilir.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanlarının da aralarında yer aldığı araştırma ekibi, düzenli olarak kaliteli gece uykusu çeken erkeklerin diğerlerine kıyasla neredeyse 5 yıl daha uzun yaşayabildiğini saptadı. Kadınlarda ise bu sayı 2 yıl olarak belirlendi.

Ekip, daha iyi uyku alışkanlıkları olan gençlerin erken ölme ihtimalinin de daha düşük olduğunu tespit etti. Independent'in haberine göre, araştırmada, tek başına uyku miktarının yeterli olmadığı, önemli olanın uyku kalitesi olduğu vurgulandı.

UZUN YAŞAMIN SIRRININ FORMÜLÜ

Araştırmacılar kaliteli uykuyu şu faktörlere dayandırdı:

Haftada en fazla iki defa uykunun bölünerek kaçması
Herhangi bir uyku ilacı kullanmamak
Haftada en az 5 gün uyandıktan sonra dinlenmiş hissetmek
Gecede 7 ila 8 saatlik ideal uyku süresini tamamlamak
Haftada en fazla iki kez uykuya dalmakta zorluk çekmek

Araştırmada, 2013 ve 2018 arasında ABD'deki Ulusal Sağlık Görüşmesi Anketi adlı geniş çaplı bir çalışmaya katılan yurttaşların verileri incelendi. Bu veriler, yüzde 54'ü kadın ve ortalama yaşı 50 olan 172 bin kişiyi içeriyordu ve bu kişilerin genel sağlık durumlarıyla uyku alışkanlıklarına dair bilgiler veriyordu.

Katılımcılar ortalama 4,3 yıl takip edilmişti ve bu süre zarfında 8 bin 681 kişi kayatını kaybetmişti. Bu ölümlerin yüzde 30'u kardiyovasküler hastalıklara, yüzde 24'ü kansere ve yüzde 46'sı da diğer nedenlere bağlıydı.

Bulgular, tüm bu nedenlere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 8'inin kötü uyku düzeniyle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi'nden klinik araştırmacı Dr. Frank Qian, "Bence bu bulgular, sadece belli bir süre boyunca uyumanın yeterli olmadığını vurguluyor. Gerçekten dinlendirici bir uyku çekmeniz, uykuya dalma ve uykuda kalmayla ilgili az sorun yaşamanız gerekiyor."diye konuştu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
2
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
3
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
4
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
5
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
6
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
7
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Federasyon açıkladı. Hatay'da 100 konteynerlik köy kuracak
﻿Federasyon açıkladı. Hatay'da 100 konteynerlik köy kuracak
﻿Federasyon açıkladı. Hatay'da 100 konteynerlik köy kuracak
﻿Dünya Kupası'nın rekortmen golcüsü hayatını kaybetti
﻿Dünya Kupası'nın rekortmen golcüsü hayatını kaybetti
﻿Dünya Kupası'nın rekortmen golcüsü hayatını kaybetti
﻿Evde boyun ağrısına neler yapılır?
﻿Evde boyun ağrısına neler yapılır?
﻿Evde boyun ağrısına neler yapılır?
﻿Barajlar kurudu kuruyacak. İstanbulluyu susuz bir yaz bekliyor
﻿Barajlar kurudu kuruyacak. İstanbulluyu susuz bir yaz bekliyor
﻿Barajlar kurudu kuruyacak. İstanbulluyu susuz bir yaz bekliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.