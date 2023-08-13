Ömrü uzatan formül var mı

Editör: Murat Öztürk

Uzun yaşamın sırrını araştıran bilim insanları, en basit formülü açıkladı. Yeni bir araştırmada uzun yaşamanın basit bir yolu ortaya kondu. Buna göre kaliteli bir uyku, insan ömrüne fazladan birkaç yıl ekleyebilir.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanlarının da aralarında yer aldığı araştırma ekibi, düzenli olarak kaliteli gece uykusu çeken erkeklerin diğerlerine kıyasla neredeyse 5 yıl daha uzun yaşayabildiğini saptadı. Kadınlarda ise bu sayı 2 yıl olarak belirlendi.

Ekip, daha iyi uyku alışkanlıkları olan gençlerin erken ölme ihtimalinin de daha düşük olduğunu tespit etti. Independent'in haberine göre, araştırmada, tek başına uyku miktarının yeterli olmadığı, önemli olanın uyku kalitesi olduğu vurgulandı.

UZUN YAŞAMIN SIRRININ FORMÜLÜ

Araştırmacılar kaliteli uykuyu şu faktörlere dayandırdı:

Haftada en az 5 gün uyandıktan sonra dinlenmiş hissetmek

Gecede 7 ila 8 saatlik ideal uyku süresini tamamlamak

Haftada en fazla iki kez uykuya dalmakta zorluk çekmek

Haftada en fazla iki defa uykunun bölünerek kaçması

Herhangi bir uyku ilacı kullanmamak



Araştırmada, 2013 ve 2018 arasında ABD'deki Ulusal Sağlık Görüşmesi Anketi adlı geniş çaplı bir çalışmaya katılan yurttaşların verileri incelendi. Bu veriler, yüzde 54'ü kadın ve ortalama yaşı 50 olan 172 bin kişiyi içeriyordu ve bu kişilerin genel sağlık durumlarıyla uyku alışkanlıklarına dair bilgiler veriyordu.

Katılımcılar ortalama 4,3 yıl takip edilmişti ve bu süre zarfında 8 bin 681 kişi kayatını kaybetmişti. Bu ölümlerin yüzde 30'u kardiyovasküler hastalıklara, yüzde 24'ü kansere ve yüzde 46'sı da diğer nedenlere bağlıydı.

Bulgular, tüm bu nedenlere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 8'inin kötü uyku düzeniyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Harvard Üniversitesi'nden klinik araştırmacı Dr. Frank Qian, "Bence bu bulgular, sadece belli bir süre boyunca uyumanın yeterli olmadığını vurguluyor. Gerçekten dinlendirici bir uyku çekmeniz, uykuya dalma ve uykuda kalmayla ilgili az sorun yaşamanız gerekiyor."diye konuştu.