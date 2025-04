Ömrü uzatan iki besin! Erken ölüme davetiye çıkaran dört tehlike

Bilim dünyası, beslenme alışkanlıklarının yaşam süresi üzerindeki etkilerini mercek altına aldı.

Son araştırmalar, zeytinyağı ve kuruyemişlerin kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar geniş bir yelpazede ömrü uzattığını gösterirken, işlenmiş et, şekerli içecekler, trans yağlar ve aşırı tuzun erken ölüm riskini artırdığı uyarısında bulundu.

ABD, Avrupa ve Avustralya’daki önde gelen uzmanlar, bu besinlerin sağlık üzerindeki etkilerini bilimsel verilerle destekleyerek, sağlıklı bir yaşam için hangi besinlere yönelip hangilerinden kaçınmamız gerektiğini ortaya koydu.

ÖMRÜ UZATAN İKİ MUCİZE BESİN

Zeytinyağı: Kalbin ve Damarların Koruyucusu

Akdeniz diyetinin temel taşı olan zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri ve polifenol içeriğiyle uzun ömürlülüğün sırrı olarak öne çıktı.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, günde yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketen bireylerde kalp hastalığı kaynaklı ölüm riskinin %19 azaldığını kanıtladı.

Zeytinyağı, damar elastikiyetini koruyarak iltihaplanmayı azaltıyor ve felç riskini düşürdürdü.

Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten beslenme uzmanı Dr. Frank Hu, “Zeytinyağı, antioksidan özellikleriyle damar sağlığını koruyor ve yaşlanmayı yavaşlatıyor. Salatalarda veya yemeklerde soğuk sıkım zeytinyağı tercih edin” dedi.

İtalyan beslenme uzmanı Dr. Domenico Palli ise, “Günde 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, kalp sağlığı için ideal doz. Ancak kalori kontrolü için ölçülü tüketim önemli” diye ekledi.

İspanya’daki PREDIMED çalışması, düzenli zeytinyağı tüketiminin felç riskini %30 azalttığını doğruladı.

Kuruyemişler: Kalp ve Beyin Sağlığının Dostu

Badem, ceviz, fındık gibi kuruyemişler, sağlıklı yağlar, lif, E vitamini ve magnezyum açısından zengin.

Harvard Üniversitesi’nin 32 yıl süren bir araştırması, haftada iki porsiyon kuruyemiş tüketenlerde kalp-damar hastalıkları riskinin %25, inme kaynaklı erken ölüm riskinin ise %15 azaldığını ortaya koydu.

Kuruyemişler, kolesterol seviyelerini dengeleyerek damar tıkanıklığını önlüyor ve anti-enflamatuar özellikleriyle yaşlanmayı yavaşlattı.

ABD’li kardiyolog Dr. Stanley Hazen, “Günde bir avuç kuruyemiş, kalp sağlığını korurken tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı oluyor” dedi.

Avustralyalı beslenme uzmanı Dr. Joanna McMillan, “Ceviz, omega-3 içeriğiyle beyin sağlığını destekliyor. Çiğ ve tuzsuz kuruyemişleri tercih edin” önerisinde bulundu.

New England Journal of Medicine’de yayımlanan bir çalışma, haftada beş kez bir avuç kuruyemiş tüketenlerin kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin %29 daha düşük olduğunu gösterdi.

ERKEN ÖLÜME YOL AÇAN DÖRT TEHLİKELİ BESİN

İşlenmiş Et: Kanserojen Bir Tehdit

Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş etler, yüksek doymuş yağ, tuz ve kimyasal katkı maddeleri içerdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), işlenmiş etleri kanserojen olarak sınıflandırdı.

Oxford Üniversitesi’nden epidemiyolog Dr. Tim Key, “İşlenmiş et, bağırsak kanseri riskini artırıyor. Haftada 50 gramdan fazla tüketim, kanser riskini %18 yükseltiyor” dedi.

The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, işlenmiş et tüketiminin kalp-damar hastalıkları riskini %20 artırdığını ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. David Ludwig, “İşlenmiş etler, taze ette bulunmayan kimyasallar içeriyor ve uzun vadede damar tıkanıklığına yol açıyor” uyarısında bulundu.

Uzmanlar, işlenmiş et yerine bitkisel protein kaynakları veya yağsız kümes hayvanlarını önerdi.

Şekerli İçecekler: Böbrek ve Kalp Sağlığına Zarar

Gazlı içecekler, şekerli meyve suları ve enerji içecekleri, yüksek fruktoz içeriğiyle sağlık için ciddi bir tehdit.

The Lancet’te yayımlanan bir araştırma, şekerli içeceklerin böbreklerde ürik asit birikimini tetikleyerek filtreleme kapasitesini azalttığını ve diyabet riskini %26 artırdığını gösterdi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Casey Rebholz, “Şekerli içecekler, idrardaki protein miktarını artırarak böbrekleri yoruyor” dedi.

Dr. Frank Hu, “Günde bir kutu şekerli içecek, erken ölüm riskini %7 artırıyor. Taze meyve veya su, en sağlıklı alternatifler” dedi.

Yayımlanan bir çalışmada, şekerli içeceklerin tipik bir Batı diyetinin en zararlı bileşenlerinden biri olduğunu doğruladı.

Trans Yağlar: Damarların Sessiz Düşmanı

Margarin, paketli atıştırmalıklar ve fast food ürünlerinde bulunan trans yağlar, kalp-damar hastalıkları riskini artırdı.

Journal of the American Heart Association’da yayımlanan bir çalışma, trans yağların günlük kalori alımının %1’ini aşması durumunda kalp hastalığı riskini %12 artırdığını gösterdi.

Sidney Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Bruce Neal, “Trans yağlar, kötü kolesterolü yükselterek damar tıkanıklığına yol açıyor” dedi.

Dr. David Ludwig, “Rafine karbonhidratlarla birleşen trans yağlar, metabolik sorunları tetikliyor ve erken yaşlanmaya neden oluyor” diye ekledi.

Uzmanlar, trans yağ içeren gıdalardan tamamen kaçınılmasını ve doğal yağ kaynaklarına yönelinmesini önerdi.

Aşırı Tuz: Böbrek ve Kalbin Yükünü Artırıyor

Türkiye’de günlük tuz tüketimi, WHO’nun önerdiği 5 gramın üç katına ulaştı. The Lancet’te yayımlanan bir araştırma, yüksek sodyum alımının böbreklerde inflamasyonu artırdığını ve kronik böbrek hastalığı riskini %30 yükselttiğini gösterdi. Dr. Casey Rebholz, “Aşırı tuz, hipertansiyonu tetikliyor ve kalp krizi riskini artırıyor” diyor.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Anika Smith, “Tuz yerine baharatlar, limon veya sirke kullanarak yemeklere lezzet katabilirsiniz. Evde tuzsuz ekmek yapımı da teşvik edilmeli” önerisinde bulundu. Uzmanlar, hazır yemekler ve fast food tüketiminin azaltılmasını vurguladı.

UZMANLARDAN TAVSİYELER: DENGELİ VE BİLİNÇLİ BESLENME

Uzmanlar, ömrü uzatan besinlerin mucizevi etkilerinin, sağlıklı bir yaşam tarzıyla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Joanna McMillan, “Zeytinyağı ve kuruyemişler, işlenmiş gıdalara karşı doğal bir kalkan. Ancak düzenli egzersiz ve stresten uzak bir yaşam, bu besinlerin etkisini artırır” dedi.

Dr. Frank Hu, “Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirin. İşlenmiş et, şekerli içecekler ve trans yağlardan uzak durarak erken ölüm riskini azaltabilirsiniz” diye ekledi.

Türkiye’deki beslenme uzmanları, kan testleriyle vitamin ve mineral seviyelerinin kontrol edilmesini ve doktor kontrolünde takviye alınmasını önerdi.

Dr. Anika Smith, “Besinleri doğru pişirme yöntemleriyle hazırlayın. Örneğin, zeytinyağını yüksek ateşte kullanmak yerine salatalarda tercih edin” dedi.

SOFRANIZI BİLİNÇLE DONATIN

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, zeytinyağı ve kuruyemişlerin ömrü uzattığını, işlenmiş et, şekerli içecekler, trans yağlar ve aşırı tuzun ise erken ölüme yol açtığını doğruladı.

Sofranızda zeytinyağı ve kuruyemişlere yer açarak kalp, beyin ve damar sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ancak işlenmiş gıdalardan uzak durmak, uzun ve sağlıklı bir yaşam için kritik.

Uzmanlar, pahalı takviyelere gerek olmadığını, doğanın sunduğu bu besinlerle sağlıklı bir ömrün mümkün olduğunu vurguladı.