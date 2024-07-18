Ömrü uzatan ilaç keşfedildi. İşte ‘hayat iksiri’ olan o ilaç

Bilim insanları ömrü uzatan bir ilaç keşfetti. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde yaşam süresinin yüzde 25 artırdığı tespit edildi. Yeni keşfin insanların yaşlanmasını da yavaşlatabileceği umut ediliyor.

BBC’de yer alan habere göre, yeni ilaçla tedavi edilen hayvanlara “Süper model büyükanneler” deniliyor. Yeni ilacın uygulandığı hayvanların diğerlerine kıyasla daha sağlıklı ve güçlü olduğu tespit edildi.

İlaç insanlar üzerinde test edilirken yaşlanmaya karşı etkisi olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

MRC Tıp Bilimi Laboratuvarı, Imperial College London ve Singapur'daki Duke-NUS Tıp Fakültesi'ndeki ekip, interlökin-11 adı verilen bir proteini araştırıyor. Yaşlandıkça insan vücudundaki interlökin-11 seviyesi artıyor.

Bu hem daha fazla inflamasyon yaratıyor hem de uzmanlara göre yaşlanmanın hızını kontrol eden çeşitli biyolojik anahtarları çeviriyor.

DAHA UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAM

Nature dergisinde yayınlanan sonuçlar, deneye ve farelerin cinsiyetine bağlı olarak yaşam sürelerinin %20-25 oranında arttığını gösterdi.

Araştırmacılardan biri olan Prof. Stuart Cook, "Çok heyecanlanmamaya çalışıyorum. Etrafta bir sürü yanıltıcı bilgi var, bu yüzden verilere bağlı kalmaya çalışıyorum ve bunlar en güçlü olanları" açıklamasını yaptı.

İlacın insanlarda "kesinlikle" denenmeye değer olduğunu düşünen Cook, etkisinin "dönüştürücü olacağını" ve kendisinin de ilacı almaya hazır olduğunu söyledi.

İNSANLARA UYGULANABİLİR Mİ?

İlaçla ilgili cevaplanması gereken önemli sorular arasında aynı etkinin insanlarda da sağlanıp sağlanamayacağı ve olası yan etkiler var.

İnterlökin-11 insan vücudunun erken dönem gelişiminde rol oynuyor. Nadiren bunun eksikliğiyle doğan insanların kafatasındaki kemiklerin kaynaşma şekli değişir, dişlerinin çıkışı ve eklemleri etkilenir.

Ayrıca yara izi oluşumunda da rolü vardır. Eklemlerin düzeltilmesi için ameliyat gerekebilir.

Araştırmacılar, interlökin-11'in yaşamın ilerleyen dönemlerinde yaşlanmayı tetiklemede rol oynadığını düşünüyor.

İlaç, interlökin-11'e saldıran yapay bir antikor gibi davranıyor ve akciğer fibrozisi olan hastalarda deneniyor. Akciğerleri hasar gören bu hastalar nefes almakta zorlanırlar.

Prof. Cook, denemelerin tamamlanmadığını ancak verilere göre ilacın güvenli göründüğünü söyledi.