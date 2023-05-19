Ömrünüze ömür katacak meyvenin faydaları saymakla bitmiyor

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan liçi meyvesinin faydaları dikkat çekti.

LİÇİ MEYVESİ NEDİR?

Liçi, başlıca olarak Çin'in güneyinde yetişen bir meyve. Geçmişte kral meyvesi olarak anılmış olan bu meyve Çin'de vergi olarak da halktan toplanmıştır.

Liçi ağacı, yaklaşık 15-20 m boyuna ulaşan, dört mevsim yeşil kalan bir ağaçtır. Meyvesi 3–4 cm uzunluğunda, yaklaşık 3 cm çapındadır. Kabuğu pembemsi kırmızı renkli ve serttir. Acımsı olan ve yenilmeyen kabuğu, oldukça incedir ve kolayca soyulur. Meyvesi yarı saydam-beyaz, üzüme benzer yumuşak kıvamda ve tatlıdır. Çekirdeği yaklaşık 2 cm uzunluğunda, 1–15 cm çapında, sert ve parlak kahverengidir. Çekirdeği hafifçe zehirlidir.

LİÇİ MEYVESİNİN FAYDALARI

- İçeriğindeki potasyum sayesinde böbrekleri çalıştırır ve böbrek rahatsızlığı ihtimalini ortadan kaldırır. Kandaki zararlı maddeleri atmada ise oldukça faydalı bir meyvedir.

- Antioksidan ve C vitamini özelliği sayesinde cildinizi korur, nemlendirir ve yaşlanmasını önler.

- C vitamini kaynağı olan liçi meyvesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Vücut direncini arttırırken, hastalıklara yakalanma riskini düşürür.

-Doğal bir antioksidan olan liçi meyvesi, kandaki damar tıkanıklığını gidermeye yardımcı olarak kalp sağlığını korur.

-Kanda biriken zararlı içeriklerin atılmasını kolaylaştırır.

-İçeriğinde ki potasyum açık pembe renkte ise meyvenin taze olduğunun işaretidir. Eğer ki dış kabuğu kahverengiye dönük bir renk almışsa meyvenin taze olmadığına işarettir.

-Bakır ve demir açısından güçlü bir meyvedir. Bu özelliği ile kan dolaşımını artırır. Hücrelerin yenilenmesini ve beslenmesini sağlar.

-Hastalıklara yakalanma ihtimalinizi biraz daha düşürebilir.

-İçinde bakır bulundurmasından dolayı saçları besler.