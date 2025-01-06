Ömrünüzü kısaltan 5 alışkanlık! Uzmanlar uyarıyor!

Yaşam süresi, yalnızca genetik faktörlere değil, aynı zamanda alışkanlıklarımıza da bağlı olduğu bildirildi. Yediklerimiz, içtiklerimiz, uyku düzenimiz ve günlük aktivitelerimiz, sağlığımızı doğrudan etkilediğinin altı çizildi. Birçok insan, günlük yaşamlarında farkında olmadan ömrünü kısaltacak alışkanlıkların edinebileceği vurgulandı. Peki, hangi alışkanlıklar sağlığımızı tehdit edebilir? İşte tüm detaylar...

1. Yetersiz Uyku: Ömrü Kısaltan En Yaygın Alışkanlık

Yetersiz uyku, modern yaşamın en yaygın sağlık tehditlerinden biridir. Birçok kişi, iş temposu, sosyal medya ve diğer faktörler nedeniyle yeterince uyumuyor. Ancak uyku eksikliği, vücutta uzun vadeli hasarlara yol açabilir.

Bağırsakların temizliği için en etkili doğal besinler neler? Uzmanlar açıkladı

Uyku araştırmalarında dünya çapında bir otorite olan ve "Why We Sleep" adlı kitabın yazarı, Dr. Matthew Walker, "Yeterli uyku almak, sağlığımızın temeli olduğu gibi, uykusuzluk da kalp hastalıkları, diyabet, obezite ve erken ölüm riskini artırabilir" dedi.

Birçok araştırma, yetersiz uyku ile yaşam süresi arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.

2010 yılında yapılan bir çalışma, günde 7 saatten az uyuyan bireylerin, düzenli olarak 7-8 saat uyuyanlara göre daha yüksek ölüm oranlarına sahip olduğunu gösterdi. American Academy of Sleep Medicine'in önerisi, her bireyin günde 7-9 saat uyuması.

2. Aşırı İşlenmiş Gıda Tüketimi: Kalp Hastalıkları ve Obezite Riskini Artırıyor

Aşırı işlenmiş gıdalar, şeker, tuz ve sağlıksız yağlarla dolu. Uzun vadede bu tür gıdalar, kalp hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon ve obezite gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten kardiyolog, Dr. Dariush Mozaffarian, aşırı işlenmiş gıda tüketiminin kalp hastalıklarını tetiklediğini ve insanların yaşam sürelerini kısalttığını belirtti.

2019'da yapılan bir araştırma, işlenmiş gıdaların aşırı tüketiminin, erken ölüm riskini %50 oranında artırabileceğini ortaya koydu.

İşlenmiş gıdaların içeriğindeki katkı maddeleri ve yüksek kalori miktarı, vücutta iltihaplanmalara yol açarak çeşitli hastalıkların gelişimine zemin hazırlar.

Kahvaltı yaparken sağlığınızı riske atmayın! işte uzak durmanız gereken besinler

Harvard Üniversitesi'nde beslenme profesörü Dr. Walter Willett, "Daha doğal, işlenmemiş gıdalar tercih edilmelidir. Taze sebzeler, meyveler ve tam tahıllar, sağlıklı yaşam için gereklidir" dedi.

3. Aşırı Alkol Tüketimi: Karaciğer ve Beyin Üzerinde Yıkıcı Etkiler

Alkol, sosyal yaşamda sıkça yer bulan ancak aşırı tüketimi sağlığı ciddi şekilde tehdit eden bir madde.

Londra Üniversitesi'nde psikiyatri profesörü Dr. David Nutt, "Alkol, karaciğer hastalıklarına, beyin fonksiyonlarının bozulmasına ve kardiyovasküler sorunlara neden olabilir" dedi.

Yapılan bir araştırmaya göre, günde 3 kadehten fazla alkol tüketen bireylerin, alkolü az tüketenlere göre 10-15 yıl daha kısa yaşadıkları belirtildi.

Ayrıca, aşırı alkol tüketimi, depresyon, anksiyete ve diğer psikolojik sorunlarla ilişkili.

2018'de yapılan bir araştırma, alkolün, erken ölüm riskini %60 oranında artırabileceğini ortaya koydu.

4. Sigara İçmek: Bilimsel Olarak Kanıtlanmış En Büyük Risk Faktörü

Sigara içmenin ömrü kısaltan etkisi, yıllardır yapılan araştırmalarla kanıtlandı.

Dr. Richard Peto, Oxford Üniversitesi'nde epidemiyolog, "Sigara içmek, dünya genelinde erken ölümün başlıca nedenidir. Hem kalp hastalıklarına hem de kanserlere yol açar" dedi.

2020 yılında yapılan bir araştırma, sigara içmenin, ortalama yaşam süresini 10-15 yıl kısaltabileceğini gösterdi.

Böbrek düşmanı besinler neler? Uzmanların konuya bakışı ne? Bilim ne diyor?

Sigara, damar tıkanıklığına yol açarak kalp krizine, felçlere ve diğer kardiyovasküler hastalıklara neden olabilir.

Aynı zamanda akciğer kanseri gibi ölümcül hastalıkların da riskini artırır.

5. Hareket Eksikliği: Fiziksel Aktiviteyi Azaltmak Sağlığı Zayıflatır

Fiziksel aktivitenin eksikliği vücutta obezite, kalp hastalıkları ve diyabet gibi birçok sağlık sorununa yol açabilir.

Dr. James Levine, Mayo Clinic'ten bir uzman, "Daha fazla hareket, daha uzun bir yaşam demektir. Sedanter yaşam tarzı, vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratır" dedi.

2017'de yapılan bir araştırma, hareketsizliğin, sigara içmek kadar zararlı olabileceğini ve erken ölüm riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Günlük olarak 30 dakika yürüyüş yapmak, kalp sağlığını iyileştirir ve ömrü uzatabilir. Düzenli egzersiz, kas ve kemik sağlığını artırırken, ruh halini de iyileştirir.

Ömrü kısaltan alışkanlıkların yanı sıra, sağlıklı bir yaşam sürmek için düzenli uyku, dengeli beslenme, egzersiz yapmak ve sigara ile alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmak gerekli.

Dr. Laura Miller, iç hastalıkları uzmanı, "Ömrü uzatmanın en iyi yolu, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını benimsemek ve bu alışkanlıkları günlük hayatımıza dahil etmektir" dedi.