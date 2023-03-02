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Hasta verileri dijital sisteme taşınıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde hayata geçirilen dijital sistem sayesinde hem tedavi sürecinin hızlandırılması hem de kağıt kullanımının sıfırlanması hedefleniyor.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 06:28
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OMÜ'de Hasta verileri dijital sisteme taşınıyor

Hasta verileri dijital sisteme taşınıyor
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OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde hız ve verimliliği artırmak, kağıt belge atıklarını sıfırlamak ve insan kaynaklı hataların önüne geçebilmek amacıyla dijital sisteme geçiliyor.

Bu kapsamda hazırlanan uygulama cep telefonları ve tabletlere indirilip, hasta ile ilgili bilgiler buraya giriliyor. Bu bilgilere uygulama üzerinden hastane görevlileri ile hasta yakınları, cep telefonu ve tabletlerden erişebiliyor.

Binanın belirli yerlerine hasta yakınlarının hastalarıyla ilgili alabilmeleri amacıyla kiosk cihazlar da konuluyor.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AA muhabirine, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde hayata geçirdikleri dijital dönüşümdeki hedeflerden birinin kağıt israfının önüne geçmek olduğunu belirtti.

Vakit ve kağıt israfından kurtulmak için tablet ve cep telefonlarında da kullanılabilecek bir sisteme geçiş yaptıklarını belirten Ünal, "Buradaki temel amaç, kağıt formları sisteme aktarmak, bütün verileri sisteme girmek, dolayısıyla kağıtları devre dışı bırakmak. Şu ana kadar hemşirelerin kullandığı 10 civarında formu sisteme girdik. Temel hedef, yüzde 100 kâğıtsız hastaneye geçmek. Bunun kısa sürede olmayacağını biliyoruz ama buna ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Yeni sistem sayesinde ilaçların daha etkin kullanılacağını anlatan Ünal, "Mesela ilaç etkileşimi, daha yüksek veya düşük dozda ilaç kullanımı gibi tedavide ortaya çıkabilecek hataları minimize eden bir çalışma. Çünkü sistem bu tür durumlarda uyarı verecek. Hastanenin hizmet kalitesine katkı sağlayan güzel bir süreç oldu. Bu programı tüm servislere yaygınlaştıracağız. Hasta yoğunluğunun yüksek olması, tıp fakültesinin büyük bir hastane olması, kısa sürede bütününün buna geçmesine engel olarak gözüküyordu ama elde ettiğimiz başarı bu noktada bizi ümitlendirdi. Ümit ediyoruz, kısa süre içinde kâğıtsız hastaneye geçişi gerçekleştireceğiz."diye konuştu.

Sistem sayesinde yakınlarının hastalarıyla ilgili bilgilere de hekime ulaşmadan erişebilme imkânına sahip olacağına dikkati çeken Ünal, şunları söyledi:

"Hastanız hakkında bilgi almak için birilerini aramak ya da hastaneye gelmek zorunda kalmayacaksınız. Cep telefonundan bu bilgiyi alma imkanına sahipsiniz. İkincisi, hekim burada bulunmadığında danışılması gereken herhangi bir husus olduğunda cep telefonundan hastanın durumunu, tahlil sonuçlarını görebiliyor. Dolayısıyla yönlendirmesi mümkün. Hemşire açısından da rahatlık. Çünkü aynı işi iki-üç defa girmiyor kağıda. Sonra o kağıdı dosyalıyorsunuz. Dosyaladığınız kağıtlar ciddi bir arşiv oluşturuyor. Uzun süre saklanması gerekiyor. Dolayısıyla arşivin de dijitalleşmesiyle fiziki mekanda da çok ciddi rahatlık sağlayacak. Daha az insan gücüyle daha nitelikli ve daha fazla iş yapma imkanına sahip olacağız."

AA

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