ÖMÜ’de Nevruz ateşi yakıldı! Türk dünyasından geleneksel ritüeller canlandı

Kaynak: İHA
ÖMÜ’de Nevruz ateşi yakıldı! Türk dünyasından geleneksel ritüeller canlandı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Nevruzu Bayramı kutlama töreni yapıldı. Tören, nevruz ateşini yakmasıyla başladı. Türk tarihinde Ergenekon'dan çıkışı simgeleyen demir döğme merasimi gerçekleştirildi. Bereket ve bolluk dileğiyle doğaya buğday saçısı serpildi.

OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE) tarafından düzenlenen Nevruz etkinliği, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Pancar, akademisyenler ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

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NEVRUZ ATEŞİYLE BAŞLAYAN COŞKU

Başta Türk dünyası olmak üzere farklı ülkelerden OMÜ'de eğitim görmek için gelen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'ın Nevruz ateşini yakmasıyla başladı. Türk tarihinde Ergenekon'dan çıkışı simgeleyen demir döğme merasimi gerçekleştirildi. Bereket ve bolluk dileğiyle doğaya buğday saçısı serpildi.

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TÜRK DÜNYASINDAN GELENEKSEL RİTÜELLER CANLANDI

OMÜ-TÜRKÇE Müdürü Prof. Dr. Serkan Şen, Nevruz'un geleneksel sembollerinden biri olan Semeni'yi Prof. Dr. Fatma Aydın'a takdim etti. Etkinlikte, Nevruz'un renkli geleneklerinden yumurta tokuşturma müsabakası da yapıldı. Samsun'a özgü "Çiğdem Çiçek" töreni canlandırılarak, öğrenciler maniler eşliğinde çiğdem çiçeği dağıtıp hocalardan hediye istedi.

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DİLEKLER DİLEK AĞACINDA BULUŞTU

Nevruz'un gündönümünü ve yeni başlangıçları simgelemesi nedeniyle katılımcılar, gelecek dileklerini yazdıkları mektupları renkli zarflar içinde dilek ağaçlarına astılar. Nevruz ateşinin üzerinden atlayan yöneticiler ve öğrenciler, yeni günlere dair umutlarını paylaştı. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, "Nevruz, farklı kültürleri bir araya getiren, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiren anlamlı bir bayramdır. Bugün burada, geleneklerimizi yaşatarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

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