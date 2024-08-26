Ömür boyu daha az maaş alacaklar

Düzenleme: Kaynak: Birgün
Ömür boyu daha az maaş alacaklar

Yaşam mücadelesi veren emekliler, 2025'te daha da büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak. 2025'te emekli olanlar, 2024'ta olanlara oranla yüzde 30-35 oranında daha az emekli maaşı alacak. Çalışma yaşamı uzmanı Aziz Çelik ayrıntıları paylaştı.

Çalışma yaşamı uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklilikle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Çelik, 2024’ün ikinci yarısında emekli olan kişilerin, 2025'te emekli olanlardan ömür boyu daha fazla emekli maaşı alacağını söyledi. Çelik söz konusu durumun emeklilik sistemindeki adaletsizlikleri ortaya çıkardığını belirtti. Türk-İş'in Temmuz ayı raporu kapsamında Ankara'da dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gerekli aylık gıda harcaması 19 bin 234 lira olarak belirlendi.
Yoksulluk sınırı ise, gıda harcaması ve diğer zorunlu ihtiyaçlar dahil toplam 62 bin 652 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise aylık 24 bin 901 lira oldu. Fakat, emekli maaşları bu ihtiyaçların çok altında kalıyor, ve milyonlarca emekli 12 bin 500 lira maaşla geçinme mecburiyeti var.
Prof. Dr. Çelik, "2024'ün ikinci yarısında emekli olanlar, 2025'te emekli olanlardan yüzde 30 civarında daha fazla emekli maaşı alacak. Bu fark, emeklilik sistemindeki büyük eşitsizlikleri ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
Çelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki değişikliklerin ve emeklilik sistemindeki adaletsizliklerin bu duruma sebep olduğunu söyledi. Aylık bağlama oranlarının ve güncelleme katsayısının düşürülmesinin bu adaletsizliklerin başında geldiğini ifade etti.

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