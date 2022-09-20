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Ömür boyu hapse mahkum edilen adamın mahkumiyeti 22 yıl sonra bozuldu

ABD’nin Maryland eyaletinde 1999 yılında kız arkadaşını öldürmekten hüküm giyen ve 22 yıldır hapiste olan 42 yaşındaki Adnan Syed'in mahkumiyeti olayda muhtemel iki şüphelinin daha olduğu gerekçesi ile bozularak, ev hapsine çevrildi. Yargıç davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 02:36
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Ömür boyu hapse mahkum edilen adamın mahkumiyeti 22 yıl sonra bozuldu

Ömür boyu hapse mahkum edilen adamın mahkumiyeti 22 yıl sonra bozuldu
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ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Baltimore kentinde 1999 yılında 18 yaşındaki kız arkadaşı Hae Min Lee'yi öldürdüğü gerekçesi ile 2000 yılında cinayet, adam kaçırma, soygun ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilen Adnan Syed hakkındaki hüküm mahkeme tarafından bozuldu.

Savcılar geçen hafta 1 yıl süren yeniden soruşturma aşamasında iki muhtemel şüphelinin daha olduğunu ortaya çıkarmış ve mahkemeden Syed hakkındaki hükmü bozmasını talep etmişti. Baltimore Bölge Hakimi Melissa Phinn, savcıların talebini dikkate alarak, Syed hakkındaki hükmün bozulmasına, ev hapsine alınmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Kilit bir tanığın ve cinayeti araştıran dedektifin güvenilmez olduğuna karar veren savcılar mahkemeye, şu anda 42 yaşında olan Syed'in masum olduğunu iddia etmediklerini, ancak artık "mahkumiyetin bütünlüğüne" güvenmediklerini ve Syed'in en azından yeniden yargılanması gerektiğini ifade ettiler.

İsimlerini vermedikleri iki muhtemel şüpheli hakkında yeni bilgiler bulduklarını söyleyen savcılar, söz konusu şüphelilerin kimliklerinin polis tarafından bilindiğini ve ancak kanunun gerektirdiği şekilde mahkemeye açıklanmadığı aktardı. Savcılar, kilit bir tanığın ve cinayeti araştıran dedektifin güvenilmez olduğuna karar verirken, Syed'in cep telefonu verilerine dair şüphe uyandıran yeni bilgiler bulduklarını aktardılar.

"BUNU TEKRAR TEKRAR YAŞAMAK GERÇEKTEN ZOR"

Mağdurun erkek kardeşi Young Lee ise mahkemenin verdiği karardan ötürü şoke olduğunu ve ailesinin verilen karar ile ihanete uğramış hissettiklerini söyledi. Lee, "Bunu tekrar tekrar yaşamak gerçekten zor" ifadelerini kullanarak, "Yaşayan bir kabus" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hapse girdiğinde 19 yaşında olan Syed, her zaman masum olduğunu ve kız arkadaşı Lee’yi öldürmediğini iddia etmiş ve son 20 yılda yaptığı tüm temyiz başvuruları reddedilmişti.

CİNAYET PODCAST HALİNE GETİRİLMİŞTİ

Chicago kamu radyo istasyonu WBEZ tarafından üretilen "Seri" adlı podcast ile 2014 yılında söz konusu dava dünya çapında dikkatleri üzerine çekmişti. Podcastin bölümleri dinleyiciler tarafından 340 milyondan fazla kez indirilmişti.

Woodlawn Lisesi'nde okuyan Lee’nin cesedi Baltimore'daki Leakin Park'ta gömülü halde bulunmuştu. (İHA)

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