Omur gövdesi çıkarılarak yapılan ameliyat başarıyla gerçekleşti

Omurganın bir kısmının cerrahi olarak çıkarılması işlemi olan korpektomi ameliyatı Op.Dr Aziz Kaan Erçandırlı ve Op.Dr Ali Emre Özer tarafından başarılı bir şekilde yapıldı.

Bayburt Devlet Hastanesine belli başlı şikayetlerle başvuran hastaya korpektomi ameliyatı yapılarak, hastanın tümörleri temizlendi. Hastanın bel omurundaki enfeksiyon temizlendikten sonra kafes ve enstrüman sistemi ile sabitleme yapıldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Op.Dr Aziz Kaan Erçandırlı ve Op.Dr Ali Emre Özer tarafından yapılan operasyonla, hasta sağlığına kavuştu.