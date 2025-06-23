Omurga eğriliğine uzmanlardan mucize çözüm

Skolyoz, omurganın yana doğru 10 derece veya daha fazla eğrilmesiyle ortaya çıkan ve genellikle çocukluk ya da ergenlik döneminde fark edilen bir sağlık sorunu.

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bu durum, hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara yol açabildi.

Uzmanlar, skolyozla mücadelede spor ve egzersizin kritik bir rol oynayabileceğini belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, doğru hareketlerin omurga sağlığını desteklediğini ve eğriliğin ilerlemesini yavaşlatabileceğini ortaya koydu.

SKOLYOZUN GÖRÜNMEZ YÜKÜ

Skolyoz, omurganın “S” veya “C” şeklinde deformasyona uğramasıyla kendini gösterdi.

Hafif vakalarda belirti vermeyebilirken, ileri derecede eğrilikler sırt ağrısı, omuz asimetrisi, solunum güçlüğü ve estetik kaygılara neden olabildi.

Türkiye’de yaklaşık her 100 çocuktan 2-3’ünde skolyoz görülüyor, dünya genelinde ise bu oran benzer seviyelerde.

Biruni Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları, skolyozun erken teşhisinin tedavi başarısını artırdığını vurguladı:

“Skolyoz, çoğu zaman ergenlik öncesi dönemde başlar ve büyüme çağında hızla ilerleyebilir. Aileler, çocuklarında omuz eşitsizliği veya sırt çıkıntısı fark ederse vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalı.”

SPORUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Skolyoz tedavisinde cerrahi ve korse kullanımı gibi yöntemler sıkça başvurulan seçenekler arasında yer alsa da, spor ve egzersizler cerrahi dışı tedavilerin temel taşlarından biri. Özellikle Schroth metodu gibi skolyoza özgü egzersiz programları, omurganın üç boyutlu düzeltilmesini hedefledi. Bu yöntem, 1920’lerden beri uygulanıyor ve postür düzeltme, solunum teknikleri ile kas güçlendirme üzerine odaklandı.

Uluslararası Skolyoz Ortopedi ve Rehabilitasyon Tedavisi Derneği (SOSORT), skolyoza özgü egzersizlerin özellikle 50 derecenin altındaki eğriliklerde etkili olduğunu onayladı.

Almanya’daki Asklepios Klinik’te skolyoz tedavisi üzerine çalışan Dr. Hans-Rudolf Weiss, “Schroth egzersizleri, eğriliğin ilerlemesini durdurabilir ve bazı hastalarda eğriliği azaltabilir. Düzenli uygulama, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırıyor” dedi.

Spine dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, skolyoza özgü egzersizlerin, korse tedavisiyle birlikte kullanıldığında eğriliği ortalama %5-10 oranında azalttığını ortaya koydu.

Araştırma, özellikle adolesan idiopatik skolyoz (nedeninin bilinmediği skolyoz) hastalarında bu yöntemin başarılı olduğunu vurguladı. Ayrıca, yüzme, pilates ve yoga gibi düşük etkili sporların sırt kaslarını güçlendirerek omurga stabilitesini desteklediği belirtildi. Uzmanlar, yüksek etkili sporlardan kaçınılması gerektiği konusunda uyardı.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

ABD’deki Mayo Clinic’ten ortopedi uzmanı Dr. Edward R. Laskowski, skolyoz hastalarına fizyoterapist eşliğinde bireyselleştirilmiş egzersiz programları önerdi:

“Her hastanın eğriliği farklıdır. Bu nedenle egzersizler, eğriliğin yönüne ve derecesine göre özelleştirilmeli. Yanlış hareketler durumu kötüleştirebilir.”

Uzmanlar, yüzmenin skolyoz başlangıcı olanlarda eğriliği artırabileceği konusunda dikkat çekti:

“Yüzme, sırt kaslarını güçlendirse de asimetrik hareketler bazı hastalarda eğriliği tetikleyebilir. Bu nedenle spor seçiminde uzman görüşü alınmalı.”

ERKEN TEŞHİS VE DÜZENLİ TAKİP

Skolyozun etkili bir şekilde yönetilmesi için erken teşhis kritik. Okullarda yapılan taramalar, birçok ülkede hastalığın erken saptanmasında önemli bir rol oynuyor. Türkiye’de de bu taramaların yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, ailelerin çocuklarının duruşunu düzenli olarak gözlemlemesini öneriyor.

Skolyoz hastalarının yapmaması gerekenler arasında uzun süre aynı pozisyonda kalmak, ağır yük kaldırmak ve uygun olmayan yataklarda uyumak yer alıyor. Ayrıca, fizyoterapi sürecinin ertelenmesi veya düzenli kontrollerin ihmal edilmesi, eğriliğin ilerlemesine yol açabilir.

UMUT VEREN BİR GELECEK

Skolyoz, doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen bir durum. Spor ve egzersiz, bu mücadelede hem fiziksel hem de zihinsel bir destek sunuyor. Uzmanlar, hastaların moralini yüksek tutmasının ve tedavi sürecine aktif katılımının önemine vurgu yapıyor. Dr. Weiss, “Skolyoz, bir son değil, yönetilebilir bir durum. Doğru adımlarla hastalar aktif ve sağlıklı bir yaşam sürebilir” diyerek umut veriyor.

Skolyozla yaşayanlar için spor, sadece bir tedavi yöntemi değil, aynı zamanda omurgayı güçlendiren ve özgüveni yükselten bir yaşam tarzı. Erken teşhis, uzman rehberliği ve disiplinli bir egzersiz programıyla, omurga eğriliği artık korkutucu bir düşman olmaktan çıktı.