Omurga eğriliğiyle ilgili dikkat çeken uyarılar

Editör: Ali Öncü

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Fatma Şeker Haziran ayının ‘‘Skolyoz Farkındalık Ayı” olması nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Fatma Şeker skolyozun omurganın 10 derecenin üzerinde eğriliği olarak tanımlandığını belirterek, bebeklik, çocukluk, adolesan ve yetişkinlikte farklı nedenlerle ortaya çıktığını vurguladı.

Fatma Şeker Egzersiz programının skolyozu geriletip, durdurabileceğini veya ilerlemenin yavaşlamasının sağlayabileceğinin altını çizdi.

Yapılan çalışmalar cerrahi tedavi uygulanacak hastalarda bile ameliyat öncesi uygulanan egzersiz ve fizik tedavi programının ameliyat başarısını artırdığını gösterdiğine vurgu yaparak Skolyozdan şüphelenildiği durumda Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olan bir doktora başvurulması gerektiği konusuna dikkat çekti.

SKOLYOZ (OMURGA EĞRİLİĞİ) NEDİR?

Skolyoz, spinal deformiteler içerisinde en sık karşılaşılan ve ilerleyen evrelerde son derece ciddi duruş bozukluklarına neden olan üç boyutlu bir omurga deformitesidir.

SKOLYOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Skolyoz son derece sinsi başlar ve uzun dönem boyunca hiçbir bulgu vermeden ilerleyebilir. Genellikle ağrı görülmez ve olguların büyük çoğunluğu başka nedenlerle çekilen radyografilerde tesadüfen fark edilir. Ancak hamstring kaslarında esneklik kaybı, omurganın bükülme kapasitesinde azalma, karın ve sırt kaslarında zayıflık görülen kişilerde, bazı fiziksel aktiviteler sonucu şiddetli bel ağrısı ortaya çıkabilir. Bununla birlikte omurganın göğüs kafesi ile ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda ciddi eğrilik şikayeti olan kişilerde göğüs kompliyansının azalmasına bağlı yüzeysel soluma ve sık solunum yolu enfeksiyonu bulguları görülür. İlerleyen ve tedavi edilmeyen olgular kişide depresif duygu durumu ve çeşitli ruhsal hastalıklara yatkınlığı artırdığı ve 90° üzerindeki omurga eğriliklerinin ani ölüm sendromu ile ilişkili olduğu bilinmelidir.