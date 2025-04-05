Omurganın sessiz düşmanı! Gizli tehlike ortaya çıktı

Omurganın anormal eğriliği olarak bilinen skolyoz, erken teşhis edilmediğinde hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara yol açabiliyor.

Ortopedi ve fizyoterapi uzmanları, bu rahatsızlığın zamanında fark edilmesinin tedavi başarısını artırdığını vurguladı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, skolyozun ilerlemesi halinde cerrahi müdahale gerektirebileceğini gösterdi.

İşte skolyozun erken teşhisle kontrol altına alınmasının önemi ve uzmanların çarpıcı açıklamaları...

Skolyoz, genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan bir omurga deformasyonu.

Dünya genelinde her 100 kişiden 2-3’ünü etkileyen bu durum, çoğu zaman fark edilmeden ilerleyebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), skolyozun erken teşhisle büyük ölçüde kontrol altına alınabileceğini belirtirken, geç kalındığında ciddi komplikasyonlar doğabileceğini bildiriyor.

ABD’deki Mayo Clinic’ten ortopedi uzmanı Dr. Mark Erickson skolyozun erken teşhisle tedaviye daha iyi yanıt verdiğini söyledi.

ERKEN TEŞHİS NEDEN KRİTİK?

Skolyoz, omurganın ‘S’ ya da ‘C’ şeklinde eğrilmesiyle karakterize ediliyor ve ilerledikçe akciğer kapasitesini kısıtlayıp sırt ağrılarına neden olabiliyor.

Dr. Mark Erickson, “Erken teşhis edilen vakalarda egzersiz ve korseyle eğriliği durdurmak mümkün. Ancak ilerlemiş vakalarda cerrahi kaçınılmaz hale geliyor” dedi.

Spine Journal’da yayımlanan bir araştırma, 10-14 yaş arasında teşhis edilen skolyoz hastalarının %80’inin cerrahiye ihtiyaç duymadan iyileştiğini ortaya koydu.

İLERLEYEN SKOLYOZUN RİSKLERİ

Teşhis edilmeden bırakılan skolyoz, yalnızca estetik bir sorun olmaktan çıktı.

İngiltere’deki Royal National Orthopaedic Hospital’dan ortopedi uzmanı Prof. Dr. Deborah Eastwood, “İleri derecede skolyoz, solunum problemlerine ve kronik ağrıya yol açabilir” dedi.

Journal of Orthopaedic Research’te yayımlanan bir çalışma, 40 derecenin üzerindeki eğriliklerin %60’ında cerrahi müdahale gerektiğini gösterdi. Ayrıca, ilerleyen skolyozun gençlerde özgüven kaybına ve depresyona neden olduğu da belirtildi.

BELİRTİLER VE TANI YÖNTEMLERİ

Skolyozun erken belirtileri arasında omuz asimetrisi, belde eğrilik ve bir tarafa doğru eğilme yer alıyor.

Dr. Erickson, “Ebeveynler, çocuklarının duruşunu dikkatle izlemeli. Şüphe varsa bir uzmana başvurulmalı” önerisinde bulundu.

Röntgen ve fiziksel muayene, teşhisin temel araçları olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Alanay, “Ergenlik öncesi dönemde yapılan taramalar, eğriliğin ilerlemesini önlemede kritik” diyerek erken müdahalenin değerini vurguladı.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Uzmanlar, skolyozun erken teşhisi için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini söyedi.

Prof. Dr. Eastwood, “Fizyoterapi ve korse tedavisi, erken evrede mucizeler yaratabilir” derken, Dr. Erickson, “Aileler ve öğretmenler, çocuklarda duruş bozukluklarına karşı uyanık olmalı” dedi.

Skolyozun sessizce ilerlemesine izin vermeyin; erken teşhis, hem tedaviyi kolaylaştırıyor hem de yaşam kalitesini korudu.