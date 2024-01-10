Omuz ağrısı diye gitti, hayatının şokunu yaşadı. Hatalı iğne kabusu oldu

Elazığ'da yaşayan 42 yaşındaki Zülfü Benzer, yaklaşık 26 gün önce omuz ağrısı nedeniyle esnaflık yaptığı mahalledeki bir sağlık kabinine başvurdu.

Burada, yaşadığı şikayet üzerine yapılan kas gevşetici ve ağrı kesici iğnenin siyatik sinire denk gelmesi üzerine Benzer, sol ayağında ciddi ağrılar hissetti.

Benzer'e bir iğne daha yapıldı ancak ağrıları giderek arttı.

KASINDA YARA OLUŞTU

Kentteki farklı hastanelere başvuran Benzer’in sol bacağında yüzde 80 oranında his ve fonksiyon kaybı olduğu belirlendi.

Koltuk değneklerinin yardımıyla yürüyebilen Benzer'in yine aynı bacağındaki gastrocnemius kasında da yara oluştu.

Yatağa mahkum olan mağdur vatandaş iki iş yerini de kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

"BİR HAFTAYI AĞRILARLA GEÇİRDİM"

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Zülfü Benzer, şöyle konuştu:

''Ben esnafım. Omuzum ağrıyordu, kliniğe gittim. Omzumun ağrıdığını söyledim. O da bir ‘kas gevşetici bir de ağrı kesici yapayım’ dedi. Gittiğim zaman kötüydüm, uzanamıyordum. Sedyeye uzanmadan, çömelterek iğneyi vurdu. Daha iğne vücudumdayken ağrı başladı ve ayağım gitti dedim. Ben durumu anlatınca bir iğne daha vurdu. Orada düşen tansiyonumu ölçtü, ayağımı ovaladı ama olmadı. Aynı akşam acile gittim, böyle şeyler oluyor deyip iki tane ilaç yazdı. Geldim yine aynı.”

ŞİKAYETÇİ OLDU

İlk günden bu yana ciddi ağrılar çektiğini belirten Benzer, avukatı aracılığıyla ilgili sağlık kabininden şikayetçi olduğunu ve Sağlık Bakanlığı ile valilikten yardım beklediğini aktardı.

“BİRAZ ZAMANA İHTİYACI VAR”

Sağlık kabini sorumlusu ise ''Komplikasyon gelişen bir durum. Zülfü Bey’in sağlığına kavuşması ve toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Zaten kendisine her türlü sağlık desteği vereceğimizi bildirdik.'' İfadelerini kullandı.