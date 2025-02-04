Omuz atma cinayetinde 3 kardeşe 15'er yıl hapis cezası

İzmir'in Urla ilçesinde 16 Ekim 2023 tarihinde, bir markette alışveriş yapan Sercan Bavkır (34) ile müteahhit Semih Kenan Köse (30) arasında "omuz atma" nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma hızla yumruklu kavgaya dönüşürken, Sercan Bavkır’ın kardeşleri Serkan (33) ve Taylan Bavkır (27) da kavgaya dahil oldu.

ÇAKI İLE YARALANAN SEMİH KENAN KÖSE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında, Sercan Bavkır cebinden çıkardığı çakı ile önce Semih Kenan Köse’yi ardından sevgilisi Sibel Kabadayı’yı yaraladı. Köse, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kabadayı ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

SANIKLAR GÖZALTINA ALINDI, MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından Sercan, Serkan ve Taylan Bavkır, polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edildiler. Üç kardeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de mahkemede delil olarak sunuldu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDDİANAMESİ: 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇLAMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların "İştirak halinde kasten öldürme" suçuyla yargılanmalarını talep etti. Ayrıca, Köse’nin kız arkadaşı Sibel Kabadayı için 'hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından da ceza verilmesi istendi.

YARGILAMA SÜRECİNDE ÖNCE TAHLİYE SONRA TUTUKLAMA KARARI

Duruşmalar sırasında, sanıklardan Serkan ve Taylan Bavkır adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ancak Sercan Bavkır, yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye olduktan sonra, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Mahkeme başkanı ve hakimler de açığa alındı.

SANIKLARIN SAVUNMALARI VE DURUŞMA SÜRECİ

Duruşma sırasında sanık Sercan Bavkır, olayın başlangıcında yaşanan kargaşayı ve kendilerine hakaret ve tehdit edildiğini belirtti. Olayın sonuçlarının bu kadar büyümesini istemediğini ve bıçağı yalnızca caydırıcı amaçla kullandığını savundu.

MAHKEME KARARI: 15 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık Sercan Bavkır'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ancak, haksız hareketin kaynağının belirlenememesi ve sanığın iyi hali dikkate alınarak cezayı 15 yıl hapis cezasına indirdi. Diğer iki sanık, Serkan ve Taylan Bavkır'a da aynı suçtan 15 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca, tutuksuz sanıklar hakkında yakalama emri çıkarılması kararlaştırıldı.