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Omuz Omuza yardım gecesinde ne kadar bağış toplandı? Omuz Omuza yardım gecesine kimler katıldı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketinin ardından Omuz Omuza yardım gecesi düzenledi. Omuz Omuza yardım gecesine tüm Süper Lig kulüp başkanları katıldı. Peki, Omuz Omuza yardım gecesinde ne kadar bağış toplandı? Omuz Omuza yardım gecesine kimler katıldı?

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 10:59
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Omuz Omuza yardım gecesinde ne kadar bağış toplandı? Omuz Omuza yardım gecesine kimler katıldı?

Omuz Omuza yardım gecesinde ne kadar bağış toplandı? Omuz Omuza yardım gecesine kimler katıldı?
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Geçtiğimiz akşam Omuz Omuza yardım gecesi düzenlendi. Süper Lig kulüp başkanlarının katıldığı Omuz Omuza yardım gecesinde Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketi için yardım parası toplanıldı. Peki, Omuz Omuza yardım gecesinde ne kadar bağış toplandı? Omuz Omuza yardım gecesine kimler katıldı?

OMUZ OMUZA YARDIM GECESİNDE NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

Omuz Omuza yardım kampanyasında 6 saatlik yayın sonunda toplam 845 milyon TL bağış toplandı.

Türkiye'den ve dünyadan birçok kulüp, sporcu, iş insanı ve vatandaş destekte bulundu.

OMUZ OMUZA YARDIM GECESİNE KİMLER KATILDI?

Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için bir araya geleceği bu tarihi yayına;

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüp başkanları katıldı.

Fatih Terim, Mustafa Denizli, Ersun Yanal ve Yılmaz Vural, eski milli futbolculardan Arda Turan ve Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı, Hakan Ünsal, Mehmet Topal da "Omuz Omuza" yardım kampanyasına katılan isimler arasında yer aldı.

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