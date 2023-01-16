Her yaşta görülebilen omuz sıkışması pek çok nedenden de kaynaklanabilir. Uzun süreli omuz ağrılarında önce doktora muayene olmak ve omuz sıkışması için gerekli tedavileri yaptırmak gerekiyor. Peki, Omuz sıkışması nedir, nasıl olur? Omuz sıkışmasının belirtileri neler?

Omuz sıkışması uzun süreli omuz ağrısıyla kendini belli etmektedir. Omuz çevresinde uzun süreli gerçekleşen ağrılarda doktora muayene olmakta fayda var.

Omuz sıkışması yaşa bağlı olmamakla birlikte her yaşta ve omuzu rahatsız edecek pek çok durumda gerçekleşebilir. Peki, Omuz sıkışmasının belirtileri neler? Omuz sıkışması nedir, nasıl olur?

OMUZ SIKIŞMASI NEDİR?

Omuz sıkışma hastalığı omuz eklemimizi hareket ettiren, kas ve tendonların omuz kemeri denen kemiğin altında sıkışması sonucunda ortaya çıkan ağrıdır.

Sendromun tipik belirtisi olan eli yukarı kaldırma esnasında oluşan ağrı en belirgin özelliğidir.

Omuz sıkışmasında gündüzleri çok ağrı olmayabilir.

Yer çekiminin etkisiyle kol serbest pozisyondayken omuz eklemi aşağıya doğru indiği için omuzdaki aralık genişler. Dolayısıyla orada herhangi bir sıkışma kalmaz. Özellikle kolu yukarı kaldırınca ya da akşamları yattığımızda bu aralık daraldığı için ağrı ortaya çıkar.

OMUZ SIKIŞMASININ NEDENLERİ NELER?

Omuzu aşırı kullanmak, meslek ve spor aktiviteleri omuz sıkışmasına neden olabilir. Ortaya çıkan tendon iltihaplanmaları yani tendinitler, kemiklerde omuz aralığını daraltan bazı yapısal değişiklikler, kas yırtıkları, hareket bozuklukları ve donuk omuz hastalığı omuz sıkışma sendromuna neden olabilir.

Öte yandan en çok görüldüğü yaş grubu orta yaş grubudur. Orta yaş grubunda omuz kaslarının yıpranması ve omuz eklem aralığının daralması nedeni ile omuz sıkışma hastalığını daha çok görülmektedir.

Travmaya bağlı yani bir takım zorlanmalar neticesinde kas iltihaplanmaları, kanamaları ve ödemleri oluştuğu için de sıkışma görülebilmektedir.

OMUZ SIKIŞMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Omuz sıkışmasında ilk olarak röntgen çektirmektedirler. Röntgende omuz sıkışma hastalığı bulgularını görmek mümkündür. Özellikle aralıkta daralmalar, kemik yapısında bir takım dejeneratif yani yıpranmaya bağlı değişiklikler röntgenle görülebilir.

Diğer bir en çok kullanılan görüntüleme yöntemi de MR’dır. MR ile hem sıkışma sendromunun sebebini hem de varsa müdahale gerektiren bir takım yırtıkları, kaslarla ilgili değişiklikleri görmek mümkündür. Dolayısıyla omuz sıkışması tanısını muayene ve radyolojik tetkiklerle koymaktadırlar.

Omuz sıkışmasının tedavide ilk basamak ameliyat dışı yöntemlerdir. Ameliyat dışı yöntemler ilaçlar, enjeksiyonlar ve fizik tedaviden oluşuyor. İlaçlarla omuz bölgesindeki kas iltihaplarını gidermek mümkün oluyor.

Test ve tedavi amacı ile omuz eklem boşluğuna bir takım enjeksiyonlar yapabilmektedirler. Bu enjeksiyonlar çoğunlukla lokal anestezik maddeler ve kortizon karışımından oluşuyor. Bunlar bu bölgedeki iltihabi değişimleri gidermekte etkili oluyor.

Bunun dışında fizik tedavi de çok etkili oluyor. Fizik tedaviden sonra bölgedeki hareket bozukluğuna bağlı bir takım sıkışmaya neden olan faktörlerde ortadan kalkmış oluyor.