Omuz yırtıklarına dikkat. Uzmanı uyardı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Volkan Balcı, omuz eklem ağrılarına dikkat çekerek kapalı yöntemle omuz artroskopisi (kapalı omuz ameliyatı) hakkında bilgi verdi.

KAYNAK: İHA
Omuz yırtıklarına dikkat. Uzmanı uyardı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Volkan Balcı, tedavi edilmeyen omuz yırtıklarının eklem kireçlenmesi ve fonksiyon kayıpları ile sonuçlanabileceğini belirterek, kapalı yöntemle omuz artroskopisi (kapalı omuz ameliyatı) ile hastanın sağlığına kavuşabileceğini belirtti.

Günlük hayatı etkileyerek hareket kısıtlılığına neden olan omuz eklem ağrıları, altında tendon ve kapsül yırtıkları sorunlarını barındırabiliyor. Tedavi edilmeyen yırtıklar ise uzun vadede eklemde kireçlenme ve fonksiyon kayıpları ile sonuçlanabilir.

“UZUN SÜREN OMUZ EKLEM AĞRILARINA DİKKAT”

Uzun süren omuz eklem ağrılarının altında yatan sebeplerden bazılarının tendon ve kapsül yırtıkları olabileceğini belirten Op. Dr. Balcı, “Sadece ödem ile giden problemlerde lokal enjeksiyon, fizik tedavi, ilaç tedavisi uygulanabildiği gibi bazı yırtıklarda daha ileri seviye tetkikler yapılabilir. Özellikle emar (MR) gibi bir tetkikle bazı yırtıklar tespit edildiğinde uzun vadede kireçlenme, mevcut yırtığın artması ve daha problemli bir eklem sorunuyla sonuçlanmaması adına tetkik sonrasında uygun vakalarda kapalı yöntemle omuz artroskopisi ile müdahale edilerek bu yırtıklar başarıyla tedavi edilebilmektedir” dedi.

“KAPALI YÖNTEMLE OMUZ ARTROSKOPİSİ”

Tedavi edilmeyen yırtıkların doğurabileceği sonuçlar ve tedavi yönteminden bahseden Op. Dr. Balcı, “Kapalı yöntemle omuz artroskopisi (kapalı omuz ameliyatı), yırtığın tipine bağlı olmak üzere 1- 1 buçuk saat aralığında sürmektedir. Hasta, ameliyat sonrası 1 gün hastanede kalıyor. Daha sonrasında da yine yırtığın tipine bağlı olarak 3 ila 6 hafta arasında askılı ya da fizik tedaviyle geçen bir iyileşme süreci oluyor. Eğer yırtıklar tedavi edilmezse, uzun vadede mevcut yırtıkların artmasıyla beraber eklemde kireçlenme ve fonksiyon kayıpları ile sonuçlanabilmektedir” diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Son Haberler
Hangi tür üzüm her derde deva Şifalı Bitkiler
Hangi tür üzüm her derde deva
Jandarmadan kök kenevir yetiştiren eve operasyon Güncel
Jandarmadan kök kenevir yetiştiren eve operasyon
Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a FETÖ çıkışı: Hesabını soracağız Spor
Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a FETÖ çıkışı: Hesabını soracağız
Almanya’da esrarın sınırlı yasallaşması için hazırlanan tasarı tepki topladı Dünya
Almanya’da esrarın sınırlı yasallaşması için hazırlanan tasarı tepki topladı
Ortalığı kasıp kavuran Atatürk videosu. 'Adam olsaydınız da yıktırmasaydınız Osmanlıyı' Güncel
Ortalığı kasıp kavuran Atatürk videosu. 'Adam olsaydınız da yıktırmasaydınız Osmanlıyı'
Satışa çıkarılan Antalya EXPO için açıklama geldi Güncel
Satışa çıkarılan Antalya EXPO için açıklama geldi
Hatay'da yanan araç demir yığınına döndü Güncel
Hatay'da yanan araç demir yığınına döndü