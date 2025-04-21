Omuzdaki gizli tehlike! Hareketinizi çalan sessiz düşman

Omuz sıkışma sendromu (impingement sendromu), omuz ağrısının en yaygın nedenlerinden biri olarak karşımıza çıktı.

Omuz ekleminde rotator manşet tendonlarının ve bursa adı verilen keseciğin, kemikler arasında sıkışmasıyla ortaya çıkan bu durum, tedavi edilmediğinde günlük yaşamı kısıtlayıcı ciddi komplikasyonlara yol açabildi.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, erken teşhis ve doğru tedaviyle bu rahatsızlığın kontrol altına alınabileceğini belirtti.

OMUZ SIKIŞMA SENDROMU NEDİR VE NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Omuz sıkışma sendromu, omuz başını çeviren dört kastan (rotator manşet) bir veya birkaçının, akromiyon kemiğiyle omuz başı arasında sıkışmasıyla oluştu. Bu durum, özellikle 40 yaş üstü bireylerde sık görüldü.

ABD’deki Mayo Clinic’ten ortopedi uzmanı Dr. Joaquin Sanchez-Sotelo, “Yaşla birlikte omuz kaslarındaki kan dolaşımı azalıyor ve dokuların iyileşme süreci yavaşlıyor. Bu da sıkışmayı tetikliyor” dedi.

BELİRTİLER: AĞRIDAN HAREKET KISITLILIĞINA

Omuz sıkışma sendromunun en belirgin belirtisi, kolun baş üstüne kaldırılması veya arkaya götürülmesi sırasında ortaya çıkan ağrı. Gece ağrıları, omuzda güçsüzlük ve hareket kısıtlılığı da sıkça görüldü.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi Hastanesi’nden ortopedi uzmanı Prof. Dr. Andrew Carr, “Hastalar genellikle ağrıyı önemsemiyor, ancak bu durum tendon yırtıklarına ve hatta donuk omuz sendromuna ilerleyebilir” uyarısında bulundu.

Journal of Shoulder and Elbow Surgery’de yayımlanan bir çalışma, omuz sıkışma sendromunun tedavi edilmediği takdirde rotator manşet yırtıklarına yol açma olasılığını %30 artırdığını ortaya koydu.

TANI VE TEDAVİ: ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARICI

Omuz sıkışma sendromunun tanısı, fizik muayene ve görüntüleme yöntemleriyle (röntgen, MRG veya ultrason) konuldu. Dr. Sanchez-Sotelo, “MRG, tendon hasarlarını ve bursadaki iltihabı tespit etmede altın standarttır” dedi.

Tedavi genellikle konservatif yöntemlerle başladı. Dinlenme, anti-inflamatuar ilaçlar, soğuk uygulama ve fizik tedavi, hastaların %80’inde etkili oldu.

Uludağ Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, fizyoterapist gözetiminde yapılan egzersizlerin, evde yapılanlara kıyasla daha hızlı iyileşme sağladığını kanıtladı.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: RİSKİ AZALTMANIN YOLLARI

Hareket Kontrolü: Baş üstü hareketleri sınırlandırın ve omuzu aşırı zorlamaktan kaçının.

Doğru Postür: Uzun süre bilgisayar başında çalışanlar, omuzlarını dik tutmaya özen göstermeli.

Egzersiz: Rotator manşet kaslarını güçlendiren egzersizler, sıkışmayı önlemede etkili.

Erken Müdahale: Ağrı birkaç haftadan uzun sürerse, mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurun.