Ön anlaşma gerçekleşti! Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği bir süredir tartışılıyordu. Birçok takım ile adı anılan Portekizli teknik adam için gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

JOSE MOURINHO PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NIN BAŞINA GEÇİYOR

HT Spor'da yer alan habere göre; Jose Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu'yla ön anlaşma gerçekleştirdi. Yapılan bu anlaşmanın haziran ayının başında oynanacak Uluslar Ligi Finalleri sonrası hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili asıl planının Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona erdiği 2026 yılında anlaşma yapmak olduğu kaydedildi.

CRISTIANO RONALDO NEDENİYLE BEKLENMEYECEK

Cristiano Ronaldo faktörünün Portekiz Futbol Federasyonu'nun fikrini değiştirdiği belirtildi. Federasyon, deneyimli futbolcunun milli takım özelinde durumunun yönetilmesi zor bir sürece girdiğini ve bu süreci Mourinho'nun yönetebileceğini düşünüyor.

Bu nedenle Portekiz Futbol Federasyonu'nun Mourinho'yu 2026'da değil, 2024-2025 sezonunun sona ermesiyle takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

YALANLAMA GELDİ

Öte yandan federasyondan bir kaynak, Portekiz'in ünlü gazetesi Record'a yaptığı açıklamada, herhangi bir teknik direktörle görüşme olmadığını garanti etti ve Roberto Martínez'in sözleşmesinin 2026'ya kadar olduğunu vurguladı.