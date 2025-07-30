On binlerce emekliye 'ölüm kederi' yaptıracak yazı. SGK, ay başı gönderecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılıkla mücadele kapsamında milyonlarca emeklinin prim ödemelerini incelemeye aldı. Yılın başında başlatılan denetimlerde, özellikle son 5 yıla ait sigorta kayıtları mercek altına alındı. Usulsüzlük şüphesi bulunan emeklilere tebligat gönderilerek, 3 iş günü içinde savunma vermeleri istendi.

İlk fazı tamamlanan denetimlerde, usulsüz sigorta yaptırdığı kesinleşen binlerce emeklinin maaşının kesilmesi için işlemler başladı. Ağustos ayı itibarıyla bu kişilere, maaş kesintisine dair bilgilendirme tebligatları ulaşacak.

SGK mevzuatına göre, usulsüz emekli olduğu belirlenen kişiler, sadece maaşlarının kesilmesiyle değil, ciddi yaptırımlarla da karşı karşıya. Bu kişiler, emeklilik süresince aldıkları tüm maaşları yasal faiziyle devlete geri ödeyecek. Ödemeyi yapmayanlar için hapis cezası dahil ağır yaptırımlar gündeme gelebilir.

Ancak, maaş kesintisine itiraz etmek isteyenler için mahkeme yolu açık bırakıldı. SGK, denetimlerde usulsüzlük tespit edilmeyen veya incelemeleri devam eden emeklilere herhangi bir bildirim göndermeyecek.

SGK, özel ekipler kurarak emeklilik süreçlerinde şüpheli durumları titizlikle inceledi. Sahte sigortalılık, özellikle işverenlerle anlaşarak prim günlerini usulsüz şekilde tamamlayan kişileri kapsıyor.

Denetimlerde, bu tür işlemlerin tespit edilmesi halinde emeklilik iptali kaçınılmaz oldu. SGK’nın bu hamlesi, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini korumayı hedefliyor.

Maaş kesintisi tebligatı alan emeklilerin, itiraz sürecini değerlendirmesi öneriliyor. Uzmanlar, tebligat ulaşanların vakit kaybetmeden hukuki destek almasını tavsiye ediyor. SGK’nın denetimleri, sistemdeki usulsüzlükleri ortadan kaldırmak için devam edecek.