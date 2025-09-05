BTK tarafından üretilen, epeyce uzun rakam ve harflerden oluşan kişiye özel dijital kodlar ele geçirildi. Bu kod, aynı zamanda e-imzanın da şifresi. E-imza sahipleri işlem yapmak istedikleri zaman bilgisayarına taktığı USB’deki şifre yardımıyla elektronik imzasını kullanabiliyor.

E-İMZA HAVUZU PATLATILDI

t24 yazarı Tolga Şardan bugünkü yazısında BTK’da e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun patlatıldığını duyurarak şüphelilerin henüz kimler olduğunun bilinmediğini açıkladı.

"HİÇBİR KULLANICI GÜVENDE DEĞİL"

Artık, bilgisayarına aparat takarak elektronik imzasıyla işlem yapan hiçbir kullanıcının güvende olmadığının altını çizen Şardan, kurumda panik havası olduğunu ve konuyla ilgili idari inceleme başlatıldığını ifade etti.

"YATIRIM YAPILMAYINCA SKANDALLA YÜZLEŞİLDİ"

Şardan'ın "BTK’nın veri havuzunun patlatılmasını engellemek elbette mümkündü. Sisteme “savunma ve dışarıdan müdahaleleri engelleyici” yatırım yapılması gerektiğini söylemek lazım. Yatırım yapılmayınca skandalla yüzleşildi.

BTK yönetimi, savcılıktaki adli soruşturma ve yargılamaya konu olan tabloyu savuşturmayı başarmıştı ama şimdi yaşanan problemin üstesinden nasıl gelinecek, göreceğiz." ifadeleri dikkat çekti.

Öte yandan BTK yaptığı açıklama ile iddiayı yalanladı.

On binlerce kişi ve kurumun e-imzası çalındı! Ünlü gazeteci BTK'daki paniği yazdı