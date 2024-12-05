On günde geçmiyorsa dikkat! Bel ağrısı deyip geçmeyin! Uzmanlar tehlikleri açıkladı

Bel ağrısı, modern yaşamın yaygın sorunlarından biri olup, birçok bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir rahatsız olmasıyla dikkat çekti. Özellikle on günden fazla süren bel ağrıları, kronikleşme riski taşır ve bu durum, bireylerin günlük aktivitelerini ciddi şekilde kısıtlayabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, bel ağrısının nedenleri, tedavi yöntemleri ve önleyici stratejiler hakkında önemli bilgiler sundu.

Bel ağrısının nedenleri arasında kas ve bağların zorlanması, bel fıtığı, kireçlenme, omur kayması, omurilik kanalının daralması ve omurga eğrilmesi gibi durumlar yer aldı.

2024 yılında yapılan bir araştırma, on günden uzun süren bel ağrılarının, özellikle medikal tedaviye rağmen geçmiyorsa, ciddi sağlık sorunlarına işaret edebileceğini gösterdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sertdemir, uzun süreli bel ağrılarının ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Dr. Sertdemir, "Bel ağrısı en basit kas spazmı, bel fıtığı, kanal daralması gibi sebeplerle görülebilir. Ancak, bu ağrılar on günden uzun sürüyorsa, mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır" dedi.

Ayrıca, her bel fıtığının ameliyat gerektirmediğini, ancak bazı durumlarda cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olduğunu ekledi.

Uzmanlar, on günden uzun süren bel ağrıları için bazı önerilerde bulundu.

Dr. Sertdemir, "Bel ağrısı yaşayan hastalar, öncelikle iyi bir istirahat ve medikal tedavi ile rahatlama sağlayabilirler. Ancak, bu yöntemler yeterli olmadığında fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarına başvurulmalıdır" tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, hastaların yaşam tarzlarında yapacakları bazı değişikliklerin de bel ağrısını hafifletebileceğini belirtti.

On günden uzun süren bel ağrıları, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir ve mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleri ile bu ağrıların nedenleri belirlenebilir ve etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Sağlıklı bir yaşam için düzenli egzersiz ve doğru duruş alışkanlıkları büyük önem taşır.