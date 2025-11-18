YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Niğde istikametinden Aksaray yönüne seyir eden ön plakası olmayan 59 plakalı otomobilin sürücüsü M.K., iddiaya göre E-90 karayolu üzerindeki Taşpınar Jandarma Uygulama Noktasında “dur” ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Durumun İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine polis ekipleri, aracın gidebileceği güzergâhları kontrol altına aldı.

Kısa süre sonra otomobil, Taşpazar Mahallesi Ebufeyz Caddesi üzerinde park halinde bulundu. Sürücü M.K. ise bölgedeki bir kafede kahve içerken ekipler tarafından yakalandı.

Sürücü, kontrol noktasında kaçmadığını, ifade etti duramadığını öne sürdü. Polis ekipleri, ön plakasız araç kullanmak ve trafik kurallarını ihlal etmek nedeniyle M.K. hakkında cezai işlem uyguladı.