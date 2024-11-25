On yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
On yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda hakkında, birden fazla kişi ile birlikte işyerinden silahlı yağma, görevi yaptırmamak için direnme, basit tehdit, suçları olmak üzere 3 ayrı suçtan 10 yıl, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan H.A. (37) isimli şahıs Milas Korucuk Mahallesi'nde 22 Kasım 2024 günü Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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