Ona 'Cehennemden Gelen Kaynana' diyorlar. Bu hikaye kanınızı donduracak

Çok sevdiği, biricik oğlunu hiç kimseyle paylaşmak istemeyen ve tarihe “Cehennemden Gelen Kaynana” olarak geçen Elizabeth Duncan’ın o kan donduran hikayesi…
Editör: Bengü Zorlu
Elizabeth Duncan 6 çocuklu bir anneydi. Ancak oğlu Frank’e ayrı bir ilgisi vardı.
30 yaşına kadar annesi ile birlikte yaşayan Frank, bir gün annesine evden ayrılacağını söylediğinde annesi intihara teşebbüs etti.
Olay sonucunda kaldırıldığı hastanede annesi ile ilgilenen hemşire Olga ile Frank’in arasında duygusal bir yakınlaşma başladı.
Bunun üzerine bir de Frank, annesinden gizli Olga ile evlilik yapınca bunu öğrenen anne, gelinin sonunu getirecek planları çoktan hazırlamaya başlamıştı. Önceleri anne sürekli, Olga’yı telefondan taciz etmeye başlamıştı.
Sonuç alamayınca farklı kişileri oğlu ve gelini gibi göstererek mahkemeye çıkardı ve kağıt üzerinde boşanmalarını sağladı.
Frank sinirlenmesine rağmen karısını bırakmayınca, gelinini öldürtmeye karar verdi.
17 Kasım 1958 gecesi avukat olan oğlu Frank’in daha önceden hüküm giymiş müvekkillerinden birinin karısına 6 bin dolar vererek gelinini öldürttü. Olga önce dövülüp sonra boğularak feci şekilde can vermişti.
Üstelik öldürüldüğünde Olga 7 aylık hamileydi.
Derin olmayan bir mezara gömülen Olga’nın bulunması ve katillerin yakalanması ise uzun sürmedi. Bu cani kaynana ise California’da idam edilen son kadın olarak tarihe geçti.