Onana bu kez de Nottingham karşısında sahnede. Yediği hatalı golle tekrardan gündem oldu

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, sahasında Nottingham Forest ile kozlarını paylaştı.

Kırmızı şeytanlar, mücadelenin 4. dakikasında 2-0 geriye düştü.

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Taiwo Awoniyi'yle karşı karşıya kalan Onana, olduğu yerde sekti ve top ağlarla buluştu.

Taraftarlar, Onana'nın neden böyle bir hareket yaptığını anlam veremedi. Sosyal medyadaki Türk kullanıcılar ise, yaptıkları yorumlarla kalenin Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'a geçmesi gerektiği belirttiler.