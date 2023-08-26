Onana bu kez de Nottingham karşısında sahnede. Yediği hatalı golle tekrardan gündem oldu

Manchester United'ın yediği ilk golde Onana'nın yaptığı hata büyük tepki topladı. Sosyla medyadaki kullancılılar ise Kırmızı şeytanlara transfer olması beklenen Altay Bayındır'ın kaleye geçmesini istedi.

Onana bu kez de Nottingham karşısında sahnede. Yediği hatalı golle tekrardan gündem oldu

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, sahasında Nottingham Forest ile kozlarını paylaştı.

Kırmızı şeytanlar, mücadelenin 4. dakikasında 2-0 geriye düştü.

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Taiwo Awoniyi'yle karşı karşıya kalan Onana, olduğu yerde sekti ve top ağlarla buluştu.

Taraftarlar, Onana'nın neden böyle bir hareket yaptığını anlam veremedi. Sosyal medyadaki Türk kullanıcılar ise, yaptıkları yorumlarla kalenin Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'a geçmesi gerektiği belirttiler.

ne-yaptin-onana-yedigi-golu-gorenler-kaleyi-16266127-5510-m.jpg

Öne Çıkanlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Son Haberler
Kendisini kaybeden Trabzon'a Rize darbesi. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Kendisini kaybeden Trabzon'a Rize darbesi. Turgay Beşyıldız yazdı
Manisa'daki silahlı saldırının failleri tutuklandı Güncel
Manisa'daki silahlı saldırının failleri tutuklandı
Özbekistan Cumhurbaşkanı kızını yardımcısı olarak atadı Dünya
Özbekistan Cumhurbaşkanı kızını yardımcısı olarak atadı
Nijer, ECOWAS’ın askeri müdahalesine karşı alarmda Dünya
Nijer, ECOWAS’ın askeri müdahalesine karşı alarmda
Marmaray'da intihar girişimi. Görüntüler korkunç Güncel
Marmaray'da intihar girişimi. Görüntüler korkunç
Motosiklete çarpan otomobil markete girdi Güncel
Motosiklete çarpan otomobil markete girdi
Trabzonspor'a büyük şok. Rizespor mağlup etti Spor
Trabzonspor'a büyük şok. Rizespor mağlup etti