Onana Fenerbahçe karşısında kalesine duvar ördü

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana bordo mavili formayla ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık mağlubiyete rağmen etkileyici bir performans sergiledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 1-0 yendiği karşılaşmada Andre Onana'nın performansı dikkat çekti.

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası Manchester United'dan kiranan Kamerunlu yıldız, Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk maçta mağlubiyete rağmen kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

Fenerbahçe'nin 3.12'lik gol beklentisiyle tamamladığı maçta kalesine gelen 8 şutun 7'sini kurtaran Onana FotMob verilerine göre 8.7'lik reytingle sahanın en yüksek puanını alan oyuncusu oldu.

