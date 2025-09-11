Onana resmen Trabzonspor'da! Transferin maliyeti KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Andre Onana transferini resmen açıkladı. Bordo mavili kulüp transferin maliyetini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Manchester United'dan Andre Onana'yı kiraladığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

ONANA ANLAŞMASININ DETAYLARI

Yapılan açıklamada, Onana ile 1 yıllığna anlaşmaya varıldığı duyurulurken Kamerunlu kaleciye 3 milyon 510 bin Dolar garanti ücret ve 1 milyon 755 bin Dolar imza ücreti ödeneceği belirtildi.

İşte KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000.-USD garanti ücret ve 1.755.000.-USD imza ücreti ödenecektir."

onana-1.jpg

TRABZONSPOR'DAN: "YENİ BİR MEYDAN OKUMA"

Öte yandan Onana transferi için kulübün resmi sosyal medya hesabından tanıtım filmi yayınlandı.

Trabzonspor hazırladığı videoda; Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası şehirde gözyaşlarına boğulan küçük taraftarların yeni kaleci Onana'nın gelmesiyle birlikte sevinmelerine dikkat çekti.

"Yeni bir macera, yeni bir meydan okuma" sloganıyla yapılan paylaşımda, "Dünyanın en büyük şehir takımına hoş geldin Onana." ifadeleri kullanıldı.

