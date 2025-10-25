Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Andre Onana bir kez daha yaptığı kurtarışlarla öne çıktı.

İlk yarıda kritik kurtarışlara imza atan Kamerunlu file bekçisi takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.

FotMob verilerine göre; maç boyunca toplam 4 kurtarış yapan Onana Eyüpspor'un bu isabetli şutlarla yakaladığı 1,04'lük gol beklentisini engelledi.

Öte yandan Opta'nın verilerine göre, Onana maç başına 3,5 kurtrışla Avrupa'nın 10 büyük liginde en yüksek kurtarış yüzdesine (%77.8) sahip kaleci oldu.

Manchester United'da geçirdiği kötü günleri geride bırakan 29 yaşındaki tecrübeli eldiven Trabzonspor ile kariyerinde yeniden yükselişe geçti.