Onana'dan Fenerbahçe maçı için flaş sözler! 'Farklı sebeplerden dolayı kazanamadık'

Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesi Manchester United'dan kiralık olarak takıma katılan yeni transfer Andre Onana basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"UZUN YILLAR BURADAYMIŞIM GİBİ HİSSETTİM"

Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşan Onana, “Fenerbahçe mücadelesi bizim adımıza çok önemliydi. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Kazanamadık maalesef farklı sebeplerden dolayı. Futbol bazen böyle. Çok mücadele etseniz de olmayabiliyor. Buraya geldiğim ilk andan itibaren kendimi çok iyi hissettim. Taraftarların gösterdiği sevgiyi içimde hissettim. Benim adıma uzun yıllar buradaymışım gibi hissettiğim için takıma yardımcı olmaya çalıştım. O takımı da kazanmak istedik ama farklı sebeplerden dolayı kazanamadık. Futbol bazen böyle çok mücadele etseniz de bazen olmuyor. Benim adıma çok güzel hissettiğim, çok iyi duygularla geçirdiğim bir maç oldu.” dedi.

"KENDİMİ MODERN BİR OYUNCU OLARAK GÖRÜYORUM"

Hakemlerle ilgili çok konuşmayı sevmediğini ifade eden Kamerunlu kaleci, "Hayatta bazen sizin kontrolünüzde olmayan şeyler vardır. Hakem kararları da bundan bir tanesi. Biz kendi yapabileceklerimize odaklanmaya çalışıyoruz. Ama bazen elimizde olmayan şeyler var, hakem kararları da bunlardan biri. En önemlisi takımın ihtiyacının ne olduğu. Kendimi modern bir oyuncu olarak görüyorum. Takımın neye ihtiyacı varsa kendimi ona adapte etmeye çalışıyorum.” diye konuştu.

"BAZEN MAĞLUBİYETLER DE ÖĞRETİR"

Adaptasyonunun takım arkadaşlarının sıcak karşılaması sayesinde kolay olduğunu belirten yıldız isim, “Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü onlar sayesinde buraya adaptasyonum kolay oldu. Sanki uzun yıllardır aralarındaymışım gibi hissettim. Takımımız yarışmacı, mücadeleyi seven bir ekip. Maçın çok büyük bölümünde 10 kişi oynadık. Böyle durumlarda fedakârlık gerekir. Bazen galibiyetler değil mağlubiyetler de öğretir. Belki mağlup olduk ama bizi birleştirdi.” ifadelerini kullandı.

GENÇ KALECİLERE MESAJ

Takımdaki genç kalecilerle ilgili de konuşan Onana, “Genç kalecilerimiz çok yetenekli. Her yerde söylediğim gibi futbolda pozisyonlar değişir. Bugün ben buradayım, yarın başkası olacak. Önemli olan treni kaçırmamak. Hazırlıklı olmak lazım. Onlar da çok çalışıyorlar.” dedi.

"FATİH TEKKE'NİN FUTBOLDA NET FİKİRLERİ VAR"

Fatih Tekke hakkında düşüncelerini paylaşan Onana şunları söyledi:

"Taktiksel anlamda çalışmayı çok seviyor, taktik üzerine, düşünmeyi çok seviyor, futbol üzerine net fikirleri var. 1 haftalık fırsat bulabildim. Hem hocamızla çalışmak, hem de ligi görmek adına. Bu 1 haftada bir çok şeyler benzerlik gösteriyor. Hocamız üzerine futbolda net fikirleri var. Henüz 1 haftalık çalışma fırsatı bulduk, çalışmaya devam edeceğiz."

"SONG TAKIM HAKKINDA ÇOK GÜZLER ŞEYLER SÖYLEDİ

Onana son olarak gelmeden önce Rigobert Song ile konuştuğunu ve şampiyonluk görüntülerini izlediğini söyleyerek taraftara sahada her zaman zaman sonuna kadar mücadele edeceğinin sözünü verdi:

"Song ile uzun süredir ilişkimiz var. Uzun süredir tanışıyoruz. Kendisi Kamerun’da hocamdı. Takım hakkında çok güzel şeyler söyledi. 2 haftadır buradayım. Şehri çok fazla tanıma fırsatı bulamadım. Takımın 3 - 4 yıl önce şampiyon olduğu dönemdeki videoları gördüm. Orada yaşanan mutluluğu gördüm. Her zaman galibiyet sözü veremeyeceğim. Çünkü futbolda bazen elinizde olmayan şeyler var. Her zaman galibiyet sözü veremem ama mücadele sözü verebilirim.”