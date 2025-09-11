Onana'ya Trabzon'da coşkulu karşılama! 'Fenerbahçe maçına hazırım'

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiralık olarak transfer etmeye hazırlandığı Andre Onana Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'nda kendisini karşılayan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onana transferiyle ilgilişunları söyledi:

"Yeni bir projeye başlıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarların sevgisini hissetmek çok önemli bir duygu. İlk günden insanların sizi evinizde gibi hissettirmesi önemli. ben de bir an önce çalışmalarıma başlayarak bu sevgiye performansımla karşılık vermek istiyorum.

Fenerbahçe maçına hazırım. Bütün oyuncular bu tür maçlarda oynamak ister. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız ama biz de kendi gücümüzün farkındayız."

Kamerunlu yıldız ilk açıklamalarından sonra Trabzonspor taraftarlarının coşkulu tezahüratlarına eşlik etti.

Tecerübeli eldiven, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak ve Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı hazırlıklarına katılacak.