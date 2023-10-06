Onay: KOBİ'lerin dijitalleşmeye odaklanması ekonomik büyümeyi de destekleyecek

Yakın gelecekte dijital dönüşüm konusunda otomasyon ve yapay zekanın öne çıkacağını belirten DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, KOBİ’lerin dijitalleşmesine odaklanılmasının ekonomik büyümeyi de destekleyeceğini açıkladı.

Onay: KOBİ'lerin dijitalleşmeye odaklanması ekonomik büyümeyi de destekleyecek

Yakın gelecekte dijital dönüşüm konusunda daha fazla otomasyon, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin ön plana çıkacağını vurgulayan DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, “Öte yandan, bulut tabanlı çözümler ve veri analitiği alanındaki gelişmelerin de etkili olacağını ve yakından takip edilmesi gerektiğini öngörüyoruz. Türkiye’de dijital dönüşüme yapılan yatırımlar olumlu bir ivme kazandı. Bu noktada getirilen e-fatura, e-irsaliye ve e-deftere kademeli olarak yapılan geçiş zorunlulukları, KOBİ’lerin dijital dönüşümüne hız kazandırdı. Dolayısıyla sadece yatırımların değil, regülasyonların da dijital dönüşümde etkisi çok büyük. Özellikle KOBİ’lerin dijitalleşmesine odaklanılmasının ekonomik büyümeyi de destekleyeceğini düşünüyorum.” dedi.

Stratejik Karar Alma Süreçlerini Daha Etkin Yönetebilmelerini Sağlıyoruz

Dijital dönüşümün hem iş dünyasına hem de işletmelere olan etkilerinin oldukça büyük ve dönüştürücü olduğunu da sözlerine ekleyen Onay, “İşletmelerin matbu faturadan e-faturaya geçişi gibi küçük veya uçtan uca tüm iş süreçlerini DİA ERP’ye taşımaları gibi büyük dijital dönüşüm imkanları sağlıyoruz. Sağlamış olduğumuz bu dijital dönüşüm, şirketlerin iş süreçlerini zaman ve maliyet açısından daha verimli hale getiriyor, müşteri deneyimi süreçlerini geliştiriyor ve kendi sektörleri içerisinde rekabet avantajı elde etmelerini sağlıyor. Diğer taraftan sunduğumuz veri analizi ve iş zekası gibi dijital teknolojiler sayesinde de, stratejik karar alma süreçlerini daha etkin yönetebilmelerini sağlıyoruz.” diye konuştu.

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