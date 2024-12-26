Önce araçların lastiklerini sonra kendini kesti

Kaynak: İHA
Önce araçların lastiklerini sonra kendini kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, park halindeki 5 aracın lastiklerini kesti. Saldırgan şahıs lastikleri keserken kendini de yaraladı.

Olay, saat 00.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı 2 farklı mahallede gerçekleşti. Şüpheli önce, Turgutalp Mahallesi Neşe Sokak'ta park halinde olan 4 aracın lastiklerini kesti. Saldırgan lastikleri patlatırken kendini de yaraladı. Olay yerinden uzaklaşan şahıs, 500 metre ileride Kemalpaşa Mahallesi Efsane Sokak üzerinde park halindeki bir aracın da tüm lastiklerini kesti. Lastikleri keserken kendini de yaralayan şahsın kanı lastiklere de bulaştı. Araçlarını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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